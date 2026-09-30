Vecinos Vigilantes: estas son las recomendaciones de la Policía ante situaciones de riesgo

El programa busca que los residentes conozcan al policía encargado de su sector, tengan identificada la línea de contacto con la institución y sepan cuál es el cuartel más cercano ante una eventualidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Ante los recientes casos de hurtos y robos registrados en comunidades y captados por cámaras de seguridad, la Policía Nacional reiteró la importancia de fortalecer la comunicación entre vecinos y las autoridades mediante el programa Vecinos Vigilantes.

El teniente Víctor Girón, de la Policía Comunitaria, explicó que la iniciativa busca crear una red de comunicación entre los residentes y los agentes policiales, especialmente en sectores donde la convivencia entre vecinos se ha debilitado.

“Vecinos Vigilantes más que un programa es una filosofía que tratamos, que trata un cincuenta por ciento, cincuenta por ciento, que nos acercamos casualmente a nuestro vecino para que nuestro vecino conozca quién es su policía”, explicó Girón durante una entrevista en Noticias AM.

El programa busca que los residentes conozcan al policía encargado de su sector, tengan identificada la línea de contacto con la institución y sepan cuál es el cuartel más cercano ante una eventualidad.

Pero la comunicación no se limita a la relación entre la comunidad y la Policía. Girón destacó que también se busca que los propios vecinos se conozcan entre sí y puedan establecer una red de información para alertar sobre situaciones irregulares.

“Hay gente que vive en PH que no sabe quién es su vecino al frente”, señaló el funcionario, al explicar que esta situación también se presenta en barriadas tradicionales que, con el paso de las generaciones, han perdido parte de la comunicación que existía entre residentes.

¿Cómo se incorpora una comunidad?

Girón explicó que el proceso para iniciar el programa contempla tres pasos, comenzando por el acercamiento de los residentes a la Policía.

Una comunidad, barriada, calle o PH interesada puede comunicarse con el personal encargado del programa o acudir al puesto policial más cercano para manifestar su intención de formar parte de Vecinos Vigilantes.

Posteriormente, un policía comunitario se acerca al sector para explicar el funcionamiento del programa, establecer el contacto con los residentes y desarrollar las acciones de capacitación y prevención.

Entre las recomendaciones que reciben los participantes está verificar puertas y ventanas antes de salir de casa, comprobar que los vehículos queden debidamente cerrados y avisar a una persona de confianza cuando se vaya a permanecer fuera de la vivienda durante varios días.

Girón aclaró que un vecino vigilante no sustituye a un policía ni debe exponerse físicamente ante un delincuente.

“Lo más importante es preservar la vida”

Ante un robo o una situación en la que los delincuentes ya hayan ingresado a una residencia, la principal recomendación es evitar la confrontación.

“Lo primero aquí es preservar la vida. Lo más importante, lo material no es que no tenga valor, pero su vida es lo más importante”, enfatizó Girón.

En esos casos, los vecinos pueden aportar información que ayude a las autoridades, como las características de los sospechosos, vehículos utilizados, placas —cuando las tengan— y la dirección que tomaron durante la huida.

También resulta fundamental contar previamente con los contactos de la Policía para realizar el reporte de manera rápida.

“Muchas veces pasan segundos y minutos importantes. ¿A quién llamar, a quién ubicar? Y nosotros queremos que el ciudadano se acerque, se acerque, tenga ese contacto directo a través de un canal de información”, explicó.

Las rondas policiales también forman parte de la prevención

El teniente destacó además la importancia de las rondas policiales como parte de la presencia activa de la institución en las comunidades.

Según explicó, la distribución de las rondas debe responder a la actividad y las características de cada sector, de manera que la presencia policial no permanezca únicamente en un punto determinado.

“La presencia activa dentro de la comunidad” constituye, según Girón, uno de los primeros componentes de seguridad, acompañado de la orientación a los ciudadanos sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo.

¿Cómo formar parte de Vecinos Vigilantes?

El programa tiene cobertura nacional y los residentes interesados pueden solicitar información directamente a la Policía Nacional.

Girón indicó que existen dos vías principales: llamar a la central de la Policía Nacional al 511-7000 y solicitar comunicación con la Subdirección Nacional de Seguridad Ciudadana, o acudir al cuartel policial más cercano.

Desde allí se puede coordinar el acercamiento de la Policía Comunitaria a la comunidad interesada en implementar el programa.