Agua, reforestación y presa de relaves: los puntos bajo vigilancia tras auditoría a Mina de Cobre

Miguel Enrique Gutiérrez Soto, director de Recursos Naturales de SGS Panamá Control Services, explicó la metodología utilizada para evaluar el proyecto minero y detalló los principales hallazgos, entre ellos aspectos relacionados con reforestación, manejo de aguas, relaves y seguridad social de trabajadores de empresas contratistas.

Mina de Cobre de Donoso

Ciudad de Panamá, Panamá/La auditoría integral realizada al proyecto Mina de Cobre Panamá, en Donoso, concluyó con un nivel de cumplimiento global de 87.73% sobre 100, aunque también identificó aspectos que requieren seguimiento y mejoras para mantener los controles ambientales, operativos y laborales.

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