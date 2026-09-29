La Región de Salud de San Miguelito inspeccionó cuatro casas de citas del distrito. En uno de los establecimientos fueron encontrados dos carnés aparentemente falsificados, por lo que el personal será citado y el local podría enfrentar sanciones de hasta $5,000.

San Miguelito, Panamá/La Región de Salud de San Miguelito del Ministerio de Salud (Minsa) realizó un operativo de inspección en cuatro casas de citas ubicadas en el distrito, como parte de las acciones de vigilancia para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Durante el recorrido, en uno de los establecimientos fueron detectados dos carnés aparentemente falsificados, utilizados por personal que laboraba en el lugar.