Sector empresarial plantea retos y oportunidades para impulsar el desarrollo de Panamá Oeste

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste realizó un foro para analizar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y definir áreas que pueden impulsar su crecimiento, con énfasis en las mipymes, el turismo, la conectividad y el desarrollo sostenible.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste realizó un foro para analizar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y definir áreas que pueden impulsar su crecimiento, con énfasis en las mipymes, el turismo, la conectividad y el desarrollo sostenible.

Panamá Oeste/Panamá Oeste analiza sus oportunidades y desafíos para avanzar en su crecimiento económico y convertirse en un nuevo polo de desarrollo a nivel nacional.

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