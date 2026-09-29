Sector empresarial plantea retos y oportunidades para impulsar el desarrollo de Panamá Oeste
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Oeste realizó un foro para analizar las ventajas competitivas de los cinco distritos de la provincia y definir áreas que pueden impulsar su crecimiento, con énfasis en las mipymes, el turismo, la conectividad y el desarrollo sostenible.
Panamá Oeste/Panamá Oeste analiza sus oportunidades y desafíos para avanzar en su crecimiento económico y convertirse en un nuevo polo de desarrollo a nivel nacional.