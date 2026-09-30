Pagos del PASE-U se iniciarán en Bocas del Toro la próxima semana tras culminar jornada en Panamá

Este viernes culminará el proceso de pagos en Panamá Este. El segundo pago se hará en el mes de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La jornada de entrega de tarjetas y pagos del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continuará la próxima semana en Bocas del Toro, una vez concluya el proceso en la provincia de Panamá, según explicó Carlos Godoy, director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

“Terminaríamos la provincia de Panamá. La próxima semana nos vamos a trasladar para Bocas del Toro”, expresó.

Este viernes culminará el proceso de pagos en Panamá Este, mientras que la próxima semana se completaría la atención correspondiente a la ciudad de Panamá.

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El director indicó que el primer pago del PASE-U representa un desembolso cercano a los $90 millones. A esto se suman más de $40 millones correspondientes al concurso general de becas y al programa de discapacidad, cuyos beneficiarios también recibirán pagos mediante las tarjetas.

“Nosotros en este primer pago estamos desembolsando cerca de 90 millones de dólares. Y lo que corresponde a lo que es concurso general y discapacidad, porque también muchos van a recibir el pago en esa misma tarjeta, es un desembolso superior a los 40 millones de dólares”, detalló.

Segundo pago previsto para octubre

El segundo desembolso del PASE-U está previsto para octubre y estará sujeto al cumplimiento de los requisitos del programa, entre ellos la asistencia del estudiante al centro educativo y la participación del acudiente en la escuela para padres.

Antes de proceder con el pago, el Ifarhu deberá cotejar esta información con los registros del Ministerio de Educación (Meduca).

“El compromiso que se tiene es que los fondos del Estado se destinen verdaderamente a la educación”, manifestó el director.

Quienes ya cuentan con su tarjeta no tendrán que volver a hacer filas para recibir el segundo pago, pues el dinero será acreditado directamente al mecanismo habilitado para cada beneficiario.

Becas de excelencia: boletines deben entregarse hasta el 14 de octubre

Mientras continúa el proceso del PASE-U, el IFARHU también inició el desembolso progresivo de las becas de excelencia, de acuerdo con las resoluciones correspondientes.

La institución hizo un llamado a los padres de familia y acudientes para que entreguen el boletín de calificaciones del segundo trimestre a más tardar el 14 de octubre. Estos documentos permitirán validar la información y avanzar con los pagos de las becas de excelencia.

Validación de datos y entrega pendiente

Sobre el suministro del PIN de las tarjetas, el director explicó que el proceso se maneja con el proveedor y la Caja de Ahorros, que lo facilitarán a los acudientes. “Sí, el PIN más que todo es un tema que se maneja con el proveedor y la Caja de Ahorros, que ellos en su momento se lo van a estar suministrando a los acudientes”, indicó.

También señaló que hay entregas pendientes para beneficiarios que no reciben el PASE-U y para acudientes que utilizan pasaporte, debido al proceso de validación de datos biométricos.

“Acá tenemos una situación no solamente para el área de los padres que no tienen PASE-U, sino también para los padres que tienen PASE-U, pero que son con pasaporte, que tampoco se le ha podido entregar porque lleva un tema de validación de datos biométricos”, explicó.

El director señaló que buscaban completar la entrega masiva para atender estos casos. Entre los grupos mencionados están 25 mil estudiantes de escuelas particulares que no reciben el PASE-U, 10,423 padres con pasaporte y cerca de 10,200 estudiantes universitarios que también recibirán pagos.

Las declaraciones se dieron durante un evento en la sede del IFARHU, donde se realizó un foro con estudiantes universitarios becados que están próximos a culminar sus carreras.

Con información de Kayra Saldaña.