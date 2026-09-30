Dafni Mora asume la gerencia educativa del ITSE con el reto de fortalecer la formación técnica

En esta nueva etapa, la gerente educativa busca dar continuidad al funcionamiento de la institución y conocer los proyectos que están en marcha para incorporar su visión al trabajo desarrollado.

Ciudad de Panamá, Panamá/La científica e investigadora panameña Dafni Mora asumió como nueva gerente educativa del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), con el reto de fortalecer la educación superior de ciclo corto y ampliar las oportunidades de formación para estudiantes de escasos recursos, incluidos los del interior del país.

Mora, quien cuenta con una trayectoria nacional e internacional y formaba parte de la Universidad Tecnológica de Panamá, ocupará el cargo hasta 2029.

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“Estoy muy emocionada por este nuevo reto, por esta nueva oportunidad de poder liderar el Instituto Técnico Superior Especializado. Es una institución joven, es una institución que abrió sus puertas en el 2019”, expresó.

En esta nueva etapa, la gerente educativa busca dar continuidad al funcionamiento de la institución y conocer los proyectos que están en marcha para incorporar su visión al trabajo desarrollado.

“En esta nueva etapa espero yo continuar toda la parte de la operatividad de la institución y, por supuesto, conocer más a profundidad cada uno de los proyectos que lleva en curso y el poder, a través de todo el trabajo que ya se ha realizado, el poder integrar entonces lo que sería mi visión y los diferentes proyectos que vamos a tener a futuro”, señaló.

Durante su gestión, Mora trabajará para fortalecer la formación superior de ciclo corto y ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes que enfrentan dificultades económicas o de acceso para continuar sus estudios. Entre ellos están los estudiantes del interior del país que no tienen la posibilidad de trasladarse a una institución universitaria.

Con información de Jocelyn Mosquera.