Reconsideraciones al presupuesto superan los $500 millones: diputados definirán prioridades

Uno de los temas que genera preocupación es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes especiales y carreras administrativas, particularmente por la acumulación de deudas relacionadas con la prima de antigüedad.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional concluyó la primera etapa de fiscalización de 96 instituciones y se prepara para analizar las reconsideraciones solicitadas al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que hasta este martes superaban los $500 millones.

Durante esta nueva fase, el equipo técnico de la comisión entregará a los diputados la información correspondiente a las reconsideraciones planteadas por cada institución, con el objetivo de evaluar cuáles pueden ser recomendadas al Ejecutivo.

El diputado Eduardo Vásquez, presidente de la comisión, explicó que el análisis estará enfocado en temas considerados prioritarios, entre ellos el pago de prima de antigüedad, las necesidades del sector salud y hospitales, el apoyo al productor nacional a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y el abastecimiento de agua.

“Esta etapa creo que es la más importante. No es solamente mover por mover, porque mover un renglón afecta a alguien directamente”, señaló.

El diputado aclaró que los más de $500 millones en reconsideraciones no representan un aumento del presupuesto, sino solicitudes para redistribuir recursos dentro del mismo proyecto. Además, recordó que las recomendaciones de la Comisión de Presupuesto serán remitidas al Ejecutivo, que tendrá la facultad de aprobarlas o rechazarlas.

Uno de los temas que genera preocupación es el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las leyes especiales y carreras administrativas, particularmente por la acumulación de deudas relacionadas con la prima de antigüedad.

Según explicó, existen instituciones que han cumplido con estos pagos, mientras que otras atribuyen la falta de recursos a la asignación presupuestaria. Sin embargo, sostuvo que corresponde a cada entidad priorizar el uso de los recursos que le fueron asignados.

Asamblea Nacional también plantea necesidades presupuestarias

En cuanto al presupuesto de la Asamblea Nacional, el diputado señaló que la institución enfrenta necesidades en materia de infraestructura y tecnología.

Indicó que el presupuesto inicialmente presentado para el Legislativo, de alrededor de $96 millones, no reflejaría la totalidad de las necesidades de la institución, que, según explicó, alcanzarían unos $172 millones.

No obstante, manifestó reservas sobre recomendar un incremento al presupuesto de la Asamblea, debido a la percepción de la ciudadanía sobre este tema.

También mencionó la necesidad de revisar las disposiciones de la carrera legislativa, al señalar que la destitución de funcionarios amparados por estas normas puede generar procesos judiciales y obligaciones de pago para el Estado.

Recomendaciones estarían listas en una semana o semana y media

La Comisión de Presupuesto cuenta con aproximadamente un mes para completar el proceso, pero el diputado estimó que las recomendaciones sobre las reconsideraciones podrían estar listas en una semana o semana y media para ser remitidas al Ejecutivo.

Posteriormente, si la comisión aprueba el proyecto en primer debate, este pasaría al pleno de la Asamblea Nacional para su discusión en segundo debate.

Sobre el presupuesto del Canal de Panamá, aclaró que la Asamblea Nacional no puede realizar modificaciones, debido a que no está dentro de sus facultades alterar ese presupuesto.