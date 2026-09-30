Fallece capitán de remolcador del Canal de Panamá mientras cumplía funciones

El capitán Efraín Otero, quien laboraba en el remolcador Cerro Santiago del canal de Panamá, falleció la mañana de este miércoles 30 de septiembre mientras cumplía funciones en el sector Atlántico.

La información fue confirmada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que lamentó el fallecimiento de Otero y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

De acuerdo con el comunicado, Otero formaba parte de la familia canalera y era capitán del remolcador Cerro Santiago.

“Su partida enluta a todos quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar a su lado”, señaló la ACP en su mensaje.

La institución expresó su solidaridad con los allegados del capitán y destacó su compromiso y legado durante su trayectoria laboral.

Hasta el momento, el Canal de Panamá no ha informado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.