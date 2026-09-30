Idaan rehabilita módulos para reforzar suministro de agua en áreas altas de Chiriquí

Los trabajos contemplan la rehabilitación de dos módulos en una planta de producción, que permitirían incorporar más de 800 mil galones adicionales de agua al sistema.

Chiriquí/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que avanza con trabajos de optimización destinados a mejorar el suministro de agua potable en las áreas altas de la provincia de Chiriquí, particularmente en el corregimiento de Las Lomas.

Los trabajos contemplan la rehabilitación de dos módulos en una planta de producción, que permitirían incorporar más de 800 mil galones adicionales de agua al sistema y reforzar el abastecimiento en las comunidades que han enfrentado problemas de dotación.

Carlos Rivera, subdirector general del Idaan, explicó que las labores ya se encuentran en ejecución y que la intención es que durante este fin de semana se pueda inyectar mayor cantidad de agua a la red.

“Por ese motivo hemos estado ahorita mismo en una actividad que es la rehabilitación de unos modulares que tenemos en la planta para este fin de semana poder inyectar suministro a la red y ayudar mucho a la falta de suministro que hemos tenido por estas obstrucciones”, indicó Rivera.

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El funcionario realizó una gira de trabajo por distintos puntos de la provincia de Chiriquí, donde supervisó las acciones que adelanta la institución para atender las dificultades relacionadas con el suministro de agua potable.

Rivera señaló que, además de Las Lomas, se prevé continuar con otras labores de optimización en diferentes sectores del distrito, con el objetivo de ir reduciendo de manera progresiva las afectaciones en el servicio.

El Idaan indicó que estos trabajos forman parte de las acciones que se ejecutan para aumentar la capacidad de abastecimiento y mejorar la distribución hacia las zonas que presentan mayores dificultades para recibir agua potable.

Con información de Demetrio Ábrego