Compras por internet y alquileres tipo Airbnb pagarán ITBMS bajo nuevo proyecto de ley

Gobierno presenta proyecto de renta sustituta para eliminar el ITBI en la compra de primera vivienda, sin crear nuevos impuestos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para crear la renta sustitutiva del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles, el cual será eliminado para las viviendas de hasta 120 mil dólares.

Según explicó el ministro Felipe Chapman, el artículo 276 de la Constitución exige que toda exención o cambio como este vaya acompañado de una renta sustituta. Sin embargo, aclaró que la iniciativa "no está creando un impuesto nuevo", sino cerrando un vacío legal existente en el cobro del ITBMS.

El vacío legal: compras dentro y fuera del país

De acuerdo con el ministro, hoy un mismo producto paga ITBMS si se compra en un establecimiento comercial dentro de Panamá, pero no paga ese impuesto si se adquiere en una plataforma comercial extranjera y se importa.

"Lo que esto persigue es nivelar el piso o la cancha", señaló, de forma que quien recibe el producto en Panamá pague lo mismo, sin importar si la compraventa se realizó fuera del país.

La medida también alcanzaría a las propiedades vacacionales tipo Airbnb, que hoy operan con una tasa distinta a la que pagan los hoteles, cerrando así esa diferencia.

El director de la DGI, Camilo Valdés, reforzó el argumento apelando al principio de igualdad tributaria: si dos contribuyentes prestan el mismo servicio o venden el mismo producto, ya sea de forma tradicional o a través de una plataforma, ambos deben cumplir con las mismas obligaciones tributarias, es decir, el pago del ITBMS.