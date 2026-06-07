Terremoto de magnitud 7,8 impacta cerca del sur de Filipinas y activa alerta de tsunami

La agencia de sismología del país emitió una alerta de tsunami y pidió a las personas que viven en zonas costeras que evacuen lo más pronto posible.

Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la costa sur de Filipinas el lunes, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, lo que llevó a un centro de alerta regional a emitir una alerta de tsunami. El terremoto submarino se produjo a una profundidad de 35 kilómetros (22 millas), a unos 24 kilómetros al oeste de la provincia de Sarangani, en Mindanao, según informó el USGS.

En videos publicados en Facebook se veía cómo un centro comercial con un restaurante de comida rápida Jollibee se derrumbaba en la ciudad de General Santos, en la provincia, mientras que un edificio en el campus de una escuela local se desplomaba en otro lugar.

"¡Señor, se ha derrumbado de verdad! ¡Se ha derrumbado de verdad! ¡El edificio se ha derrumbado de verdad!", se oye gritar a alguien.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó en un comunicado que era posible que se produjeran olas de tsunami "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palaos, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

Las autoridades japonesas emitieron por separado un aviso de tsunami para amplias zonas de su costa del Pacífico, pronosticando olas de hasta un metro (tres pies) que azotarían diferentes regiones a partir de las 11:30 hora local (02:30 GMT).

En Davao, la capital de Mindanao, un funcionario local de gestión de desastres se limitó a decir que las autoridades estaban monitoreando la situación y que publicarían actualizaciones en las redes sociales.

Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico.