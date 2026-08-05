Taiwán investiga a 17 empresas financiadas por China por captación ilegal de talento tecnológico

La Oficina de Investigaciones del Ministerio de Justicia de Taiwán informó en un comunicado que más de 300 agentes realizaron inspecciones en 64 ubicaciones y entrevistaron a 114 personas durante las últimas semanas.

as autoridades de Taiwán realizaron redadas en decenas de lugares como parte de una investigación contra 17 empresas financiadas por China, sospechosas de captar ilegalmente talento del sector de alta tecnología para debilitar la ventaja competitiva de la isla.

Taiwán es una potencia mundial en la industria de los semiconductores, ya que produce casi todos los chips más avanzados utilizados por compañías como Nvidia y Apple.

China, por su parte, impulsa el desarrollo de su propia industria de semiconductores para abastecer los sistemas de inteligencia artificial (IA), en medio de las restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

La Oficina de Investigaciones del Ministerio de Justicia de Taiwán informó en un comunicado que más de 300 agentes realizaron inspecciones en 64 ubicaciones y entrevistaron a 114 personas durante las últimas semanas.

Según la investigación, las empresas presuntamente ocultaron la identidad de sus patrocinadores financieros chinos mientras establecían operaciones no autorizadas o reclutaban talento de forma ilegal.

Las autoridades advirtieron que, con el aumento de la competencia global en inteligencia artificial, las empresas taiwanesas enfrentan el riesgo de perder a sus profesionales más especializados, lo que podría afectar sus principales ventajas competitivas.

Taiwán acusa de forma recurrente a China de realizar actividades de espionaje en la isla, que cuenta con un gobierno democrático y que Pekín considera parte de su territorio, al tiempo que mantiene la amenaza de recurrir a la fuerza para asumir su control.

El mes pasado, la fiscalía taiwanesa acusó a un exempleado de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, de robar tecnología considerada esencial para la compañía e intentar filtrarla a China.