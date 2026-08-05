Más de 100 muertos en India por inundaciones y aludes causados por el monzón

Aunque el monzón aporta cada año las lluvias de las que depende gran parte de la agricultura, científicos advierten que el cambio climático está haciendo este fenómeno cada vez más errático, impredecible y mortal en el sur de Asia.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas han dejado más de 100 muertos en India desde julio, según datos oficiales divulgados este miércoles, mientras miles de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a las inundaciones.

Aunque el monzón aporta cada año las lluvias de las que depende gran parte de la agricultura, científicos advierten que el cambio climático está haciendo este fenómeno cada vez más errático, impredecible y mortal en el sur de Asia.

Imágenes de la AFP muestran a residentes de distintas zonas de India utilizando balsas y botes inflables para desplazarse hacia terrenos más elevados y escapar de las inundaciones.

El estado de Assam, en el noreste del país, es uno de los más afectados por las lluvias y ya registra al menos 87 fallecidos, informó el jefe del gobierno regional, Himanta Biswa Sarma.

Solo en el distrito de Sivasagar, el más golpeado, 47 personas han muerto, mientras amplias zonas permanecen bajo el agua.

Las autoridades de Assam han solicitado donaciones económicas para reforzar las labores de socorro y rehabilitación.

"La devastación aquí no se parece a nada que estas zonas hayan presenciado antes", escribió Sarma en la red social X.

En el estado de Kerala, al sur del país, el jefe del gobierno regional, VD Satheesan, informó que al menos 15 personas han fallecido y siete permanecen desaparecidas tras varios días de intensas lluvias.

Las autoridades instalaron más de 300 campamentos de emergencia, que albergan a más de 10.000 personas, luego de que el monzón provocara deslizamientos de tierra y el desbordamiento de ríos que rompieron sus diques.

Las inundaciones y deslizamientos son fenómenos recurrentes durante la temporada del monzón en India, que llega después de largos veranos marcados por la escasez de agua y la sequía en muchas regiones del país.

La vecina Sri Lanka también enfrenta los efectos de lluvias monzónicas inusualmente intensas, que han provocado inundaciones repentinas y aludes, con un saldo de al menos ocho muertos desde el lunes, según el Centro de Gestión de Desastres.

Además, unas 12.000 personas han tenido que abandonar sus viviendas inundadas en la región central de Sri Lanka.