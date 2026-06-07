Lluvias continuarán en Panamá por influencia de sistemas ciclónicos y onda tropical

El IMHPA advirtió que algunas zonas vulnerables del litoral Pacífico podrían experimentar incursiones de agua de mar durante los períodos de marea alta.

Las lluvias en Panamá continuarán durante las próximas horas y podrían intensificarse en algunas regiones del país debido a la interacción de varios fenómenos atmosféricos que mantienen condiciones de inestabilidad sobre el territorio nacional, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

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La meteoróloga Pilar López, explicó que la entidad mantiene un aviso de vigilancia por lluvias vigente hasta este lunes debido a la persistencia de precipitaciones en distintos puntos del país.

"Tenemos varios fenómenos que están influyendo sobre las condiciones meteorológicas de Panamá. Las lluvias van a continuar durante el día de hoy en gran parte del país", señaló la especialista.

¿Por qué está lloviendo tanto en Panamá?

De acuerdo con López, uno de los principales factores es el paso de la onda tropical número 8, que actualmente se ubica sobre el sector de Nicaragua, pero que ha dejado importantes condiciones de inestabilidad atmosférica en toda la región.

A esto se suman dos sistemas meteorológicos activos en el océano Pacífico. El primero se encuentra al sur de la zona comprendida entre Costa Rica y Nicaragua y presenta un 70% de probabilidad de evolucionar a una tormenta tropical durante las próximas 48 horas.

El segundo sistema ya fue clasificado como la Depresión Tropical 2E y se localiza al sur de México. Según la meteoróloga, ambos fenómenos generan una amplia zona de inestabilidad sobre el Pacífico oriental y favorecen el ingreso constante de humedad hacia Panamá y Centroamérica.

"Producto de los vientos del sur y suroeste se está generando una importante incursión de humedad que favorece las precipitaciones sobre el istmo panameño", explicó López.

Pronóstico del tiempo para este domingo

El IMHPA informó que las lluvias se mantendrán durante el resto de este domingo en buena parte del territorio nacional. En el sector oriental del país se esperan precipitaciones de intensidad ligera a moderada y de forma dispersa. Sin embargo, las condiciones serán distintas en las provincias centrales y occidentales, donde podrían registrarse lluvias más intensas durante la tarde.

Las autoridades meteorológicas advierten que estas precipitaciones podrían alcanzar acumulados significativos en algunos sectores, aumentando el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas repentinas de ríos y afectaciones en áreas vulnerables.

¿Seguirán las lluvias durante la semana?

La meteoróloga indicó que para Panamá las condiciones más significativas de lluvia se extenderían principalmente hasta este lunes. Posteriormente, la humedad asociada a los sistemas ciclónicos se desplazará hacia otras áreas de Centroamérica, donde se prevé la continuidad de eventos de lluvia más intensos.

No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas debido a que la evolución de estos sistemas puede modificar los pronósticos en el corto plazo.

Mar de fondo y oleajes de hasta tres metros en el Pacífico

Además del aviso por lluvias, el IMHPA mantiene una vigilancia por mar de fondo en el Pacífico panameño hasta el próximo miércoles 10 de junio. López explicó que los sistemas atmosféricos presentes en el Pacífico están impulsando grandes volúmenes de agua marina hacia las costas panameñas, fenómeno conocido como mar de fondo.

"Estos sistemas generan un empuje del agua del mar y esa energía se desplaza hacia nuestras costas", detalló.

Como consecuencia, podrían registrarse oleajes de entre 2.5 y 3 metros de altura, acompañados de períodos largos, una condición que incrementa la energía de las olas y el riesgo de afectaciones costeras.

Riesgo para comunidades costeras y desembocaduras de ríos

Algunas zonas vulnerables del litoral Pacífico podrían experimentar incursiones de agua de mar durante los períodos de marea alta. El IMHPA recomendó especial vigilancia en comunidades ubicadas cerca de la costa, especialmente durante horas nocturnas, cuando el aumento de las mareas podría incrementar el riesgo de inundaciones costeras.

Asimismo, las autoridades alertaron sobre posibles afectaciones en desembocaduras de ríos, ya que el ingreso del agua marina podría dificultar el drenaje natural de los cauces que registren elevados niveles producto de las lluvias.

"Si los ríos vienen crecidos y al mismo tiempo tenemos incursión de agua de mar, podrían producirse desbordamientos en algunas zonas cercanas a la costa", explicó López.

Ante este panorama, el IMHPA exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades marítimas en áreas bajo vigilancia y seguir las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.