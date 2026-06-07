Tranque descomunal hacia el puente de Las Américas tras fuertes lluvias que inundaron la Panamericana

Las intensas lluvias registradas durante la mañana de este domingo provocaron severas inundaciones en el área donde se desarrollan los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, ocasionando un colapso vehicular en dirección al Puente de las Américas y afectando a miles de conductores que se desplazaban entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, los cuatro carriles ubicados a la altura de las obras del proyecto quedaron completamente anegados debido a la acumulación de agua, dificultando el tránsito vehicular y generando extensas filas de automóviles que se prolongaron por varios kilómetros.

La situación se produjo en medio de una jornada marcada por precipitaciones persistentes sobre la provincia de Panamá y sectores de Panamá Oeste, donde desde tempranas horas se reportaron lluvias de moderadas a fuertes intensidades.

IMHPA mantiene advertencias por lluvias e inundaciones

Las condiciones meteorológicas observadas este domingo coinciden con el pronóstico emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advirtió sobre la continuidad de lluvias significativas en diversas regiones del país, incluyendo sectores del Pacífico panameño.

Según el reporte divulgado este domingo, las precipitaciones mantienen el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en varias provincias del territorio nacional. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar las medidas de precaución en zonas vulnerables.

El informe meteorológico señala que las lluvias continuarán afectando amplias áreas del país durante las próximas horas, producto de las condiciones atmosféricas que favorecen el desarrollo de nubosidad y tormentas, un escenario típico de la temporada lluviosa que atraviesa Panamá.

Conductores afectados por el congestionamiento

La acumulación de agua sobre la calzada redujo considerablemente la movilidad en uno de los corredores viales más importantes del país. Videos y fotografías compartidos por usuarios muestran vehículos avanzando lentamente entre los carriles inundados, mientras cientos de conductores permanecían atrapados en el congestionamiento.