Ministro de la Presidencia se reunió con diputados de distintas bancadas para presentar reformas al sector eléctrico

La propuesta, que será presentada próximamente ante el Legislativo, busca corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer la regulación y mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.

Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se reunió con diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional para presentar los principales cambios que contempla el paquete de reformas al marco regulatorio del sector eléctrico panameño.

La propuesta, que será presentada próximamente ante el Legislativo, busca corregir distorsiones en el mercado eléctrico, fortalecer la regulación y mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.

El encuentro se realizó en el Salón Paz del Palacio de Las Garzas, luego de que el Consejo de Gabinete aprobara la Resolución No. 83-26, mediante la cual se autorizó a Orillac a presentar el proyecto que modifica y adiciona artículos al Texto Único de la Ley 6 de 3 de febrero de 1997.

“Queremos presentarles las modificaciones a la ley que regula el sector eléctrico panameño, un proyecto preparado por el Ejecutivo que busca contar con el aval de ustedes. Queremos que se les explique en detalle, que puedan indagar y hacer las observaciones que tengan a bien”, manifestó Orillac.

Durante la reunión, el secretario Nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez Jaramillo, explicó que la propuesta contempla la modificación de 19 artículos existentes, la incorporación de cuatro nuevos artículos a la Ley 6 y cambios a dos artículos de la Ley 26 de 1996, relacionada con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

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Según Rodríguez Jaramillo, el documento es resultado de dos años de trabajo y aborda aspectos específicos destinados a generar beneficios directos para usuarios y consumidores.

Entre las situaciones que las autoridades buscan atender están las constantes quejas por fluctuaciones de voltaje, interrupciones del suministro, daños a electrodomésticos y deficiencias en los mecanismos de atención, compensación e indemnización.

Las reformas, que regirían para los próximos contratos, también establecen disposiciones para garantizar mayor transparencia en la información que reciben los clientes y fijar plazos para atender sus reclamos.

Además, se contempla el reconocimiento de créditos a los usuarios cuando las empresas distribuidoras incumplan las normas de calidad, de acuerdo con la reglamentación vigente, así como nuevas herramientas para fortalecer la capacidad de supervisión del regulador.

Multas podrían alcanzar los $20 millones

Uno de los principales cambios propuestos es el aumento de las sanciones contra las empresas eléctricas. De aprobarse el proyecto, los prestadores del servicio podrían recibir multas de hasta $20 millones por infracciones a la legislación o incumplimientos de los contratos de concesión.

La propuesta también otorgaría a la ASEP la facultad de intervenir a los prestadores del servicio público de electricidad para garantizar la continuidad del suministro mientras se corrige una falta o durante los procesos relacionados con la rescisión o resolución administrativa de un contrato o la terminación de una licencia.

En la reunión también participaron el asesor presidencial Jorge Ricardo Fábrega y la administradora de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo.

El Ejecutivo sostiene que las modificaciones buscan equilibrar la relación entre las empresas prestadoras y los usuarios, reforzando la protección de los consumidores ante deficiencias en el suministro eléctrico.