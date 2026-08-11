Alcaldía de Panamá detalla requisitos para solicitar pago de prima de antigüedad

Para iniciar el trámite, los exfuncionarios deberán presentar una nota o carta formal dirigida a la directora de Recursos Humanos, en la que indiquen su nombre completo, número de cédula y la solicitud de pago correspondiente.

Ciudad de Panamá/La Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá informó a los exservidores municipales sobre los requisitos y las distintas etapas que deben cumplir para solicitar el pago de la prima de antigüedad, cuyo proceso avanza de acuerdo con una programación previamente establecida.

Para iniciar el trámite, los exfuncionarios deberán presentar una nota o carta formal dirigida a la directora de Recursos Humanos, en la que indiquen su nombre completo, número de cédula y la solicitud de pago correspondiente.

También será necesario entregar una copia vigente y legible de la cédula de identidad personal, así como datos de contacto actualizados, entre ellos número telefónico, correo electrónico y, de manera opcional, un número de WhatsApp para recibir notificaciones relacionadas con el proceso.

En los casos que corresponda, el solicitante deberá además presentar documentación que sustente la continuidad de la relación laboral.

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Una vez recibidos los documentos, el proceso contempla varias etapas: recepción y registro de la solicitud, análisis y verificación de los requisitos, cálculo y formalización del monto, validación presupuestaria e interinstitucional con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Contraloría General de la República, y posteriormente la ejecución del pago y cierre del expediente.

La Alcaldía de Panamá indicó que el tiempo estimado para completar el trámite es de hasta seis meses, dependiendo principalmente de la disponibilidad presupuestaria, la validación del expediente y las gestiones requeridas ante otras instituciones.

La Dirección de Recursos Humanos mantiene seguimiento al estatus de cada solicitud, tomando en cuenta las diligencias internas e interinstitucionales que requiera cada caso.

La institución aclaró que el procedimiento es personal y que los exfuncionarios no deben inscribirse en listados ni acudir a sitios distintos a la Dirección de Recursos Humanos de la Alcaldía de Panamá para gestionar el pago.

Para consultas y seguimiento se habilitó el correo primadeantiguedad@pty.gob.pa y el número telefónico 506-9692, extensión 3837.

Una vez que el pago esté disponible, la Dirección de Recursos Humanos se comunicará directamente con el beneficiario utilizando los datos de contacto suministrados durante el trámite.