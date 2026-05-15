Alcaldía de Panamá inicia revisión de casos relacionados con prima de antigüedad de exfuncionarios

La Alcaldía reiteró su compromiso de mantener un manejo transparente del proceso, garantizando una atención adecuada tanto a los exfuncionarios como a los familiares que mantienen trámites relacionados con este derecho.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que inició un proceso institucional de identificación, revisión, segmentación y validación de los casos relacionados con el pago de la prima de antigüedad correspondiente a exservidores públicos municipales.

De acuerdo con la entidad, esta medida forma parte de los esfuerzos administrativos y financieros que desarrolla la actual gestión para atender progresivamente este derecho laboral contemplado en la legislación panameña.

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La administración municipal señaló que el proceso se está llevando a cabo de manera integral, responsable y ordenada, incluyendo expedientes y obligaciones pendientes que, según indicó, datan desde el año 2014 y que no habían sido atendidos en administraciones anteriores.

Asimismo, la Alcaldía reiteró su compromiso de mantener un manejo transparente del proceso, garantizando una atención adecuada tanto a los exfuncionarios como a los familiares que mantienen trámites relacionados con este derecho adquirido.

La entidad no detalló por el momento la cantidad de casos que se encuentran en revisión ni las fechas estimadas para los desembolsos correspondientes, aunque aseguró que continuará avanzando en la validación de los expedientes conforme a los procedimientos establecidos.