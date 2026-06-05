Samy y Sandra pondrán a bailar a Toronto durante el Mundial 2026

Con esta gira, los artistas reafirman su papel como embajadores de la cultura nacional, llevando el típico panameño a uno de los escenarios internacionales más importantes del momento y sumándose a la celebración mundial que genera el fútbol.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los hermanos Samy Sandoval y Sandra Sandoval, conocidos como los "Patrones de la Cumbia", se preparan para conquistar al público panameño y latino en Canadá con una nueva etapa de su "Rebeldía Tour", una gira que coincidirá con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Los intérpretes de éxitos que han marcado generaciones anunciaron que estarán en Toronto del 22 al 26 de junio, llevando el sonido del acordeón, la cumbia y la música típica panameña a tierras canadienses en medio de la fiebre futbolera que se vive por el torneo más importante del planeta.

La denominada "gira mundialista" forma parte de las actividades que acompañan la participación de Panamá en la cita deportiva, permitiendo que los aficionados no solo apoyen a la selección nacional, sino que también celebren la cultura y las tradiciones del país a través de la música.

Samy y Sandra se han consolidado como una de las agrupaciones más exitosas de Panamá, con una trayectoria de más de tres décadas en los escenarios y una amplia lista de temas populares que los han convertido en referentes de la música típica dentro y fuera del país. Su estilo festivo y energético les ha permitido presentarse en Estados Unidos, Europa y diversos países de América Latina, donde cuentan con una fiel comunidad de seguidores.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México, se ha convertido en una vitrina no solo para el deporte, sino también para la promoción cultural de los países participantes. En ese contexto, los hermanos Sandoval buscarán poner a bailar a miles de aficionados con el sabor característico de la música panameña.

Con esta gira, los artistas reafirman su papel como embajadores de la cultura nacional, llevando el típico panameño a uno de los escenarios internacionales más importantes del momento y sumándose a la celebración mundial que genera el fútbol.

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