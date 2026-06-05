Shakira encabezará la inauguración del Mundial 2026 en México con el estreno en vivo de 'Dai Dai'

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y uno de los anuncios que más expectativa ha generado entre los aficionados al fútbol y la música.

La artista colombiana será una de las grandes figuras de la ceremonia inaugural del torneo, donde interpretará por primera vez en vivo “Dai Dai”, la canción oficial del campeonato creada junto al artista nigeriano Burna Boy.

La presentación tendrá lugar el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, escenario elegido para abrir la competencia más importante del fútbol mundial. La ceremonia marcará el inicio de una edición histórica del Mundial, que por primera vez se desarrollará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

Según confirmó la FIFA, el espectáculo comenzará a las 11:30 de la mañana, hora local, y estará acompañado por una amplia programación diseñada para los asistentes. Las puertas del recinto abrirán varias horas antes del evento principal, permitiendo que los aficionados participen en actividades especiales y experiencias relacionadas con el torneo.

La actuación de Shakira y Burna Boy representa uno de los momentos más esperados de la jornada. Ambos artistas estrenarán sobre el escenario “Dai Dai”, una producción que combina influencias musicales de distintas regiones del mundo y que busca transmitir un mensaje de unión, esfuerzo y celebración a través del deporte.

La canción se ha convertido en uno de los elementos centrales de la estrategia cultural del Mundial 2026. Además de acompañar el torneo, el tema está vinculado a una iniciativa solidaria impulsada por la FIFA y Global Citizen, cuyo objetivo es recaudar fondos para ampliar el acceso de niños y niñas a la educación y al deporte en diferentes regiones del planeta.

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La meta planteada por la campaña es alcanzar los 100 millones de dólares una vez concluya la competición. Los recursos estarán destinados a programas educativos y deportivos enfocados en comunidades vulnerables, convirtiendo a “Dai Dai” en mucho más que una simple canción asociada al campeonato.

El espectáculo inaugural reunirá además a varias figuras de alcance internacional. Entre los artistas anunciados se encuentran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Maná, Tyla y el grupo Los Ángeles Azules, quienes participarán en una celebración concebida para representar la diversidad cultural de los países anfitriones.

Para Shakira, el evento supone un regreso al escenario mundialista después de varios años de ausencia en este tipo de competencias. La cantante, que dejó una huella imborrable en anteriores Copas del Mundo, volverá a asociar su nombre con uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Su participación no terminará en la ceremonia de apertura. La FIFA también confirmó que la barranquillera será una de las artistas principales del espectáculo de medio tiempo de la gran final programada para el 19 de julio. Allí compartirá escenario con Madonna y la agrupación surcoreana BTS, en una producción que promete reunir a millones de espectadores alrededor del mundo.

Mientras tanto, la artista continuará desarrollando compromisos relacionados con su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una de las más exitosas de su carrera reciente. Sin embargo, el foco inmediato está puesto en el Mundial 2026, donde volverá a combinar música, espectáculo y proyección internacional.

Con una ceremonia diseñada para fusionar deporte, entretenimiento y causas sociales, la inauguración en Ciudad de México busca convertirse en uno de los momentos más memorables del campeonato. La interpretación de “Dai Dai” será el punto de partida de una competición que espera reunir a miles de millones de espectadores y consolidar una nueva etapa en la historia de los mundiales.