Shakira y Gerard Piqué reactivan su vínculo en redes y alimentan interés sobre nueva etapa familiar

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué han comenzado a seguirse nuevamente en Instagram, un gesto que no pasó desapercibido para millones de seguidores que durante años han seguido de cerca la evolución de su relación tras la mediática separación que protagonizaron en 2022.

La novedad fue detectada por usuarios que monitorean la actividad digital de ambas celebridades. Además del seguimiento mutuo en la plataforma, algunos seguidores señalaron que Piqué habría recuperado en su perfil imágenes junto a la artista que habían desaparecido durante los momentos más tensos posteriores a la ruptura. Aunque existen distintas interpretaciones sobre lo ocurrido, el hecho ha sido entendido por muchos como una señal de una relación más cordial entre ambos.

La atención generada por este acercamiento digital tiene relación directa con la historia compartida por la expareja. Tras más de una década juntos y dos hijos en común, Milan y Sasha, la separación se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del espectáculo. Desde entonces, la vida personal de ambos ha permanecido bajo el escrutinio constante de los medios y de sus seguidores.

En el caso de Shakira, el proceso emocional derivado de la ruptura tuvo una importante expresión artística. Canciones como Te felicito, Monotonía, TQG, El jefe y la popular Session 53 junto a Bizarrap se transformaron en fenómenos globales y consolidaron una narrativa musical que conectó con millones de personas alrededor del mundo. Al mismo tiempo, la artista inició una nueva etapa tras mudarse a Miami, ciudad en la que reside desde 2023 junto a sus hijos.

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Sin embargo, las señales de entendimiento entre la cantante y el exdefensor del FC Barcelona no surgieron de manera repentina. Durante los últimos meses comenzaron a trascender informaciones que apuntaban a una comunicación más fluida entre ambos para gestionar asuntos relacionados con la crianza y el bienestar de sus hijos. De acuerdo con reportes de medios especializados, la relación habría evolucionado hasta permitir conversaciones directas sin necesidad de intermediarios legales, una situación muy diferente a la que caracterizó los primeros años posteriores a la separación.

La propia Shakira contribuyó recientemente a reforzar esa percepción con declaraciones que reflejan una visión más serena sobre su pasado. Durante una entrevista concedida al diario The Times, la cantante afirmó: «Si no hubiera sido por Waka Waka, no hubiera conocido al padre de mis hijos». La frase llamó la atención por el tono conciliador y por reconocer la importancia de aquel capítulo personal que comenzó durante el Mundial de Fútbol de 2010.

La reacción pública no tardó en llegar. Programas de televisión, portales de entretenimiento y redes sociales analizaron el gesto, mientras algunos seguidores especularon sobre una posible reconciliación sentimental. Sin embargo, las circunstancias actuales parecen apuntar hacia una realidad distinta. El consenso más extendido señala que la prioridad de ambos es mantener una relación saludable como padres y fortalecer la estabilidad familiar de sus hijos.

Por ahora, la artista colombiana continúa enfocada en sus proyectos profesionales. En una reciente conversación con The Times dejó clara su posición sobre su vida sentimental al asegurar: «Por ahora no hay romance para mí. No tengo espacio ni tiempo para eso. Estoy muy ocupada. Mis hijos y mi carrera son mi prioridad». Además, añadió: «Estoy enamorada de mi carrera como nunca antes y también estoy disfrutando de mi tiempo a solas».

Mientras avanza con nuevos compromisos internacionales y prepara importantes presentaciones musicales, Shakira sigue consolidando una etapa marcada por el crecimiento personal y profesional. En ese contexto, el renovado contacto digital con Gerard Piqué parece representar, más que un regreso romántico, la confirmación de una convivencia más madura construida alrededor del bienestar de Milan y Sasha. La propia artista resumió ese proceso de transformación al expresar: «La música me ha salvado. Ahora me siento completa. Dependo de mí misma».