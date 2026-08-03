Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá afrontará así la Súper Ronda del béisbol

La tropa canalera está en la fase que determinará a los equipos que disputarán las medallas sobre el diamante del Estadio Quisqueya.

Panamá/Panamá ha tenido un buen paso dentro del béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Tras superar invicto la fase de grupos, enfrenta a partir de este martes un reto importante; superar a sus rivales de la Súper Ronda y buscar una medalla.

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¿Qué es la Súper Ronda?

La Súper Ronda es una etapa que se utiliza, especialmente en torneos de béisbol, donde los seis mejores equipos de la fase preliminar se enfrentan con el objetivo de ganarse el derecho de disputar los partidos por medallas.

Ese formato es utilizado regularmente en eventos de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés). En él se establece que los equipos que avanzan acumulan los récords obtenidos en los juegos disputados con los conjuntos clasificados a esa instancia que enfrentó en la fase preliminar.

En el caso de la selección panameña, esta afronta la Súper Ronda con récord de dos victorias sin derrotas. Esto tras sus victorias ante Nicaragua, por 1 a 0, y Colombia, por 3 a 0.

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Los rivales

Una de las características de esa etapa es que los conjuntos clasificados no enfrentan a los mismos elencos de la fase de grupos. En cuanto a Panamá sus oponentes serán Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.

Cuba llega a la Súper Ronda con dos triunfos sin pérdidas. En tanto que Puerto Rico registra una victoria y un descalabro, y República Dominicana encajó dos derrotas.

Los dos equipos que registren los mejores récords de la Súper Ronda disputarán el juego por la medalla de oro. Los otros dos que les siguen jugarán por la medalla de bronce. Esos encuentros se llevarán a cabo el viernes 7 de agosto.

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Calendario de Panamá

Martes 4 de agosto de 2026 : vs Cuba (2:00 p.m., hora de Panamá).

: vs Cuba (2:00 p.m., hora de Panamá). Miércoles 5 de agosto de 2026 : vs República Dominicana (6:00 p.m., hora de Panamá)

: vs República Dominicana (6:00 p.m., hora de Panamá) Jueves 6 de agosto de 2026: vs Puerto Rico (2:00 p.m., hora de Panamá)

Todos los partidos se llevarán a cabo en el Estadio de Quisqueya.