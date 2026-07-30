Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá y Puerto Rico se ponen a prueba antes del torneo de béisbol

Panameños y puertorriqueños miden fuerzas a la espera de que comience la competencia el viernes 31 de julio.

República Dominicana/Puerto Rico ganó 7-3 a Panamá en partido de preparación de ambos equipos con miras al inicio del Campeonato de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, jugado en el estadio de Quisqueya, Juan Marichal de Santo Domingo, República Dominicana.

Los boricuas anotaron 6 carreras en la parte alta de la segunda entrada y marcaron una más en la baja de la séptima. Por su parte Panamá hizo una en la baja de la segunda y otra en la baja de la cuarta entrada.

"Necesitábamos jugar para que los bateadores y lanzadores vieran acción, vimos un partido bueno, se hizo el trabajo y estamos listos para enfrentar a México este viernes en el inicio del torneo", sostuvo Alberto Macré, manager de Panamá para esta contienda.

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El encuentro se llevó a cabo en la noche del miércoles 29 de julio.

Panamá abre ante México su participación, este viernes en el inicio del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El partido de fogueo lo abrió por Panamá el lanzador derecho chiricano Kevin Miranda.

Panamá entrena este jueves 30 de julio en el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte.

Información de Fedebeis

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