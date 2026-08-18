Panamá - Williamsport 2026| Este es el roster del equipo canalero para la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Panamá/Panamá está a pocos días de competir en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2026, la que tradicionalmente se realiza en Williamsport, Pensilvania (Estados Unidos). El conjunto del béisbol infantil de Doleguita, provincia de Chiriquí, será el encargado representar al país en ese torneo que reúne a los mejores equipos de varias regiones del mundo.

Un total de 14 peloteros integran el elenco canalero que se alista en el lugar de competencia para su debut que será el viernes 21 de agosto en horas del mediodía.

Esta es la segunda vez que una representación de David Doleguita jugará por Panamá en este certamen. La primera ocasión fue en 1993 donde alcanzó la final y se quedó con el segundo lugar. Esa ha sido, hasta ahora, la mejor participación panameña en una Serie Mundial de Pequeñas Ligas.

Al igual que el año pasado, Panamá se presentará a este torneo como una región independiente. El elenco chiricano obtuvo su clasificación tras coronarse campeones panameños de béisbol infantil durante el certamen nacional realizado en marzo de este año.

La representación panameña está conformada de la siguiente manera:

Edgar Villarreal (posición: segunda base/ dorsal #1). Bryant Quintero (posición: campo corto/ dorsal #4). Jadhier Rivera (posición: lanzador/ dorsal #5). Ianne Salcedo (posición: jardinero/ dorsal #6). Orlando Acosta ( posición: jardinero/ dorsal #7). Ian Del Cid (posición: segunda base/ dorsal #8). Jeickot Sánchez ( posición: primera base/ dorsal #9). Edwards Díaz (posición: receptor/ dorsal #10). Dominick M. Saavedra Araúz (posición: jardinero/ dorsal #12). Kaled Valdés (posición: lanzador/ dorsal #13). Thiago De Gracia (posición: primera base/ dorsal #14). Josué Hernández (posición: tercera base/ dorsal #15). Obed Fuentes (posición: lanzador/ dorsal #16). Lucas Olmos (posición: lanzador y utility/ dorsal #19).

El cuerpo técnico está conformado así:

Manager: Edwin Del Cid Perén.

Edwin Del Cid Perén. Coach: Alex D. Hernández Muñoz.

Alex D. Hernández Muñoz. Coach: Keneth Batista Quintero.

Antecedente

Esta será la cuarta vez que Panamá jugará la Serie Mundial de Pequeñas Ligas como región. Esto se debe a la ampliación de equipos participantes de 16 a 20.

Las Pequeñas Ligas estableció desde el año 2022 que Panamá, Puerto Rico y Cuba entrarán a una rotación de clasificación directa para que, cada año, uno de esos países obtuviese el cupo directo a la serie como región.

Panamá jugó como región los torneos de 2022, 2023 y 2025. Esas representaciones las llevaron adelante los siguientes equipos:

2022 — Aguadulce Cabecera

Fue el primer equipo panameño en recibir la entrada directa bajo ese formato. Aguadulce Cabecera ganó el campeonato nacional derrotando 12-0 a La Villa de Los Santos. En Williamsport terminó con marca de 1-2.

2023 — Club Activo 20-30 de Santiago de Veraguas

El campeón fue el equipo del Club Activo 20-30 de Santiago de Veraguas, que venció a Aguadulce Cabecera en la serie final. Fue la segunda vez que una liga de Santiago de Veraguas llegó a Williamsport; la anterior había sido en 2001.

2025 — Vacamonte

Vacamonte derrotó 4-0 a Aguadulce en la final del torneo de Panamá. Fue su segunda participación en Williamsport, después de 2018. En 2025 terminó con récord de 1-2 en la Serie Mundial.