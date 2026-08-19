PMFL 2026 resultados: Colón Eagles y Raptors brillan en la jornada inaugural con victorias y grandes actuaciones

La PMFL continúa consolidándose como uno de los principales escenarios del fútbol americano en Panamá.

Panamá/La Panama Major Football League (PMFL) inició oficialmente su temporada 2026 con una jornada inaugural cargada de emoción, intensidad y grandes actuaciones individuales en el Estadio Emilio Royo, el pasado sábado 15 de agosto.

En el primer encuentro de la jornada, Colón Eagles se impuso 18-13 ante las debutantes Águilas Doradas, en un partido sumamente reñido y marcado por el equilibrio entre las ofensivas y defensivas de ambos equipos.

El conjunto colonense encontró en su mariscal de campo Joseph Salcedo a una de sus principales figuras, que junto con su receptor Rigoberto Forcheney, condujeron a los Eagles a una importante victoria en su estreno de temporada.

En el segundo partido, los actuales campeones, Raptors, demostraron desde el primer momento que llegaron con la intención de defender su título. El conjunto jurásico fue contundente y derrotó 34-0 al combinado colombiano Hunters, dejando clara su fortaleza en ambos lados del balón.

Entre las figuras del encuentro destacó el mariscal de campo Rodrigo Tejeira, liderando una ofensiva de Raptors que no permitió respuesta de sus rivales.

La acción continúa este domingo -

La season 2026 continúa este domingo 23 de agosto en el Estadio Emilio Royo, con una jornada de tres encuentros que promete mantener la intensidad de la primera fecha.

La jornada arrancará a las 10:00 a.m. con el duelo entre Saints y Águilas Doradas. El equipo debutante buscará recuperarse de su ajustada derrota ante Colón Eagles y conseguir su primera victoria en la historia de la liga.

Posteriormente, Tigers se enfrentarán a Wolfpack, en un choque entre dos equipos que buscarán sumar su primera victoria de la temporada.

Para cerrar la jornada, los actuales campeones Raptors se medirán ante Colón Eagles. Ambos equipos llegan con victorias en su debut, por lo que este enfrentamiento promete convertirse en un verdadero choque de alta intensidad.

La PMFL continúa consolidándose como uno de los principales escenarios del fútbol americano en Panamá, ofreciendo cada jornada competencia, espectáculo y una experiencia deportiva para toda la familia.

Nota de prensa de PMFL.