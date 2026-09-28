Panamá se luce con actuación sobresaliente en Olimpiada FIDE de Ajedrez 2026

Cinco ajedrecistas panameñas formaron el equipo que destacó en el torneo con sede en Samarcanda, Uzbekistán.

Panamá/El equipo femenino de Panamá hizo historia en la versión 46 Olimpiada FIDE de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, Uzbekistán, al conquistar la medalla de plata del Grupo C.

El seleccionado nacional, integrado por Ashley Castillo, Layla Caicedo, Mariana Lobo, María Carrillo y Keytleen Chavarría, cerró su participación con una destacada actuación que le permitió subir al podio de esta competencia internacional.

La presea de plata quedó asegurada tras la victoria de Panamá en la última ronda frente a su similar de Luxemburgo, resultado que coronó una sobresaliente participación del conjunto femenino panameño en la cita mundial.

Con este resultado, las ajedrecistas panameñas alcanzaron un logro histórico para el país y dejaron en alto el nombre de Panamá en uno de los principales eventos del calendario internacional de ajedrez.

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El certamen

Las Olimpiadas FIDE de Ajedrez son la principal competencia internacional de selecciones nacionales de ajedrez, organizada por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Se celebran normalmente cada dos años y reúnen a equipos de federaciones de todo el mundo.

Formato

A diferencia de un campeonato individual, aquí los ajedrecistas compiten representando a sus países. La Olimpiada tiene dos secciones principales:

Sección Abierta (Open): participan equipos nacionales de distintos países.

participan equipos nacionales de distintos países. Sección Femenina (Women): participan los equipos nacionales femeninos.

En el formato establecido por FIDE, cada equipo está compuesto por cuatro jugadores y un suplente, además de un capitán.

En cada ronda, dos selecciones se enfrentan en cuatro tableros simultáneamente. Cada partida otorga un punto en la victoria, medio punto en caso de tablas (empate) y cero puntos en la derrota.

Además, para la clasificación general se utilizan puntos de match, que determinan la posición de los equipos. El sistema de emparejamiento es suizo, por lo que los equipos van enfrentándose a rivales con resultados similares y no necesariamente juegan todos contra todos.

En la Olimpiada de Samarcanda 2026, tanto la sección Open como la Femenina se disputan a 11 rondas. La competición se desarrolla bajo el sistema suizo.

Esto significa que una selección puede ir enfrentando, por ejemplo, a rivales diferentes en cada ronda y, conforme avanza el torneo, los emparejamientos se determinan principalmente según los puntos acumulados.

Información del COP