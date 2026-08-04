Panamá alcanzó la cima en panamericano juvenil de ajedrez con actuación brillante de Alessia Avendaño

La joven de 14 años de edad superó a sus rivales y ganó invicta el campeonato de su categoría en el certamen realizado en Medellín, Colombia.

Panamá/La Maestra FIDE Femenina (WFM) Alessia Avendaño hizo historia para Panamá al coronarse campeona invicta del XXXVI Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud en la modalidad Blitz Sub-14, celebrado en Medellín, Colombia.

Con tan solo 14 años y una mentalidad de acero, Avendaño firmó una actuación perfecta al registrar un puntaje impecable de 9/9, sumando nueve victorias en igual número de partidas disputadas. Sin ceder un solo punto, la panameña se impuso ante competidores de 25 naciones de la región, superando a representantes de potencias continentales como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Perú, Argentina, Colombia y Cuba para dejar la bandera nacional en lo más alto del podio.

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El brillante triunfo de la ajedrecista lideró una histórica participación de los 32 niños panameños en el certamen regional. En esta cita, la delegación panameña también cosechó una medalla de plata a través de Ashley Castillo en la categoría Sub-18 Blitz y un destacado cuarto lugar con José Bernardo Fábrega en la división U16 de Ajedrez Rápido, prueba que contó con 81 competidores.

Este oro panamericano se suma al impresionante recorrido reciente de Avendaño, quien previamente se consagró Campeona de Centroamérica y del Caribe Sub-14 en Puerto Rico —donde obtuvo su título de Maestra FIDE—, se coronó Campeona Nacional Sub-14, obtuvo medalla de plata en blitz de la categoría Sub 15 del Festival Panamericano en El Salvador y representó al país como segundo tablero femenino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. Entre sus metas a futuro, la joven promesa sueña con competir en unas Olimpiadas de Ajedrez y medirse ante figuras de talla mundial como Faustino Oro o Magnus Carlsen.

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El sobresaliente momento del ajedrez panameño se vio reafirmado además por el desempeño de Ashley Castillo en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde aportó a Panamá una medalla de oro en la modalidad Blitz (Tablero 1) con 12.0 puntos y una medalla de plata en la modalidad Rápido (Tablero 1) con 11.5 puntos.

Ante estos históricos resultados, la Federación Panameña de Ajedrez extendió un profundo agradecimiento a las madres, padres y familiares de los atletas. La institución destacó que el compromiso, sacrificio y apoyo incondicional de las familias representan el verdadero motor que impulsa el crecimiento de los niños y jóvenes ajedrecistas que hoy dejan en alto el nombre de Panamá.

Nota de prensa