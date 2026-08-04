Fallece Allan Nascimento, estrella brasileña de la UFC Charles Oliveira despide a su 'hermano'

Desde el inicio de su carrera acumulaba 22 victorias , 16 por sumisión , y siete derrotas .

Paris, Francia/El luchador de artes marciales mixtas (MMA) brasileño Allan Nascimento, que competía desde 2021 en la UFC, falleció el lunes a los 34 años, anunció la organización el martes.

"Nuestro amado luchador de peso mosca, Allan Nascimento, fue encontrado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía", declaró UFC en sus redes sociales.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Andrés González suma la medalla 12 del Team Panamá en la lucha grecorromana

"Pese a los esfuerzos del equipo médico desplazado, su deceso fue constatado en la escena", describió.

El luchador brasileño había disputado su último combate el pasado 20 de junio en Las Vegas, una derrota contra el estadounidense Mitch Raposo.

Desde el inicio de su carrera acumulaba 22 victorias, 16 por sumisión, y siete derrotas.

"Auténtico pilar a las puertas del Top 15, Nascimento siempre estaba junto a sus compañeros durante sus entradas al ring, manteniendo vínculos especialmente estrechos con el excampeón de peso ligero y actual detentor del título BMF, Charles Oliveira", precisó la UFC.

Este último, también brasileño, le rindió homenaje en redes sociales, y declaró haber perdido "un hermano".

"Duele tanto. Te quiero para siempre, nunca serás olvidado", declaró en Instagram.

Otras noticias: World Boxing levanta las restricciones a los boxeadores rusos y autoriza su bandera e himno en competiciones internacionales