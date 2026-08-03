Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026| Panamá se estrena en el medallero de la gimnasia artística

El trabajo en equipo marcó la diferencia a favor de la representación panameña.

Panamá/Panamá se subió al podio por primera vez en la gimnasia artística de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la destacada actuación de Alyiah Lide De León, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Ana Lucía Beitia, quienes conquistaron la medalla de plata en la prueba femenina por equipos.

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El conjunto panameño acumuló un puntaje total de 144.800, suficiente para asegurar el segundo lugar del podio y darle al país su primera presea en esta disciplina durante la cita regional.

La medalla de oro fue para México, que registró 151.150 puntos, mientras que la representación de República Dominicana se quedó con el bronce al sumar 143.450 unidades.

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Infomación del COP