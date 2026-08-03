Reglamento interno de la Asamblea: discusión en segundo debate se mantiene estancada

Las bancadas continúan sin llegar a consensos sobre temas sensibles como el pago por asistencia y los beneficios parlamentarios, mientras más de 160 propuestas esperan votación.

Ciudad de Panamá/La discusión sobre las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional continúa estancada en el segundo debate.

Tras cuatro semanas de análisis en el pleno legislativo, las sesiones siguen avanzando a paso lento, dedicando la mayor parte del tiempo al periodo de incidencias y a la presentación de anteproyectos por parte de los diputados, sin lograr entrar de lleno en la fase decisiva de votación.

Durante la jornada más reciente, el pleno sesionó únicamente durante una hora —entre las 5:20 p.m. y las 6:30 p.m.— sin abordar las más de 160 propuestas de modificación que se han presentado hasta la fecha. Esta parálisis mantiene frenado el avance de otros proyectos de ley pendientes en el orden del día del parlamento.

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Entre los puntos de mayor desacuerdo en el pleno de la Asamblea destacan temas de alto interés público, como el control de las exoneraciones de diputados, el voto secreto, la franquicia postal y la regulación de la asistencia parlamentaria.

Sobre este último punto, el diputado y jefe de bancada Vamos, Jorge González, señaló que, aunque la discusión ha tomado tiempo, resulta necesaria para atender demandas de la ciudadanía sobre el principio de que diputado que no asista a trabajar no debe cobrar su remuneración completa.

"Ha sido muy importante la discusión del reglamento interno por reiteradas cosas, como el acuerdo del diputado: que no va, no cobra. Diputados han manifestado que es inconstitucional, pero hay que encontrar la vía propicia para que la ciudadanía se sienta conforme, porque no es justo que una persona no venga y cobre el total del salario", sostuvo González.

Con información de Meredith Serracín