Sinaproc mantiene monitoreo tras actividad sísmica registrada durante el fin de semana en distintos puntos del país

Este seguimiento se realiza en coordinación con el Instituto de Geociencias, con el objetivo de mantener informada a la población y emitir las recomendaciones correspondientes ante cualquier situación que pueda presentarse.

Veraguas/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un monitoreo constante de la actividad sísmica registrada en el país durante los últimos días y reiteró a la población la importancia de mantener una cultura de prevención y consultar únicamente fuentes oficiales.

La directora regional del Sinaproc, Yackzabeth Jiménez, explicó que durante el 1 y 2 de agosto se registraron siete movimientos sísmicos a nivel nacional.

Uno de los eventos más cercanos a la provincia de Veraguas fue registrado en Los Santos, con una magnitud de 4.7, de acuerdo con la información compartida por la entidad.

Ante esta actividad, Sinaproc mantiene las recomendaciones a la población, especialmente en una provincia donde recientemente se han realizado simulacros en centros escolares y entidades públicas como parte de las acciones de preparación ante posibles emergencias.

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Jiménez hizo énfasis en la importancia de mantener la prevención y saber cómo actuar durante un movimiento sísmico.

En caso de encontrarse en la calle durante un sismo, recomendó alejarse de postes, tendidos eléctricos y estructuras o muros que puedan colapsar.

Además, pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Sinaproc y del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, entidad que también da seguimiento a los movimientos sísmicos registrados en el país.

La funcionaria aseguró que el Sistema Nacional de Protección Civil continúa con el monitoreo permanente de la actividad sísmica en diferentes puntos del territorio nacional.

Este seguimiento se realiza en coordinación con el Instituto de Geociencias, con el objetivo de mantener informada a la población y emitir las recomendaciones correspondientes ante cualquier situación que pueda presentarse.

Las autoridades reiteran la importancia de no compartir información no verificada.

Información de Ney Castillo

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