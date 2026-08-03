Real Madrid traspasa a Gonzalo García y lo reúne con su técnico anterior

El joven jugador español sale del equipo blanco tras pasar por su mejor campaña como futbolista profesional.

España/El delantero español Gonzalo García, de 22 años, fue traspasado por el Real Madrid al Fulham inglés, donde estará dirigido por su antiguo entrenador Álvaro Arbeloa, anunciaron este lunes los dos clubes.

El canterano de la 'casa blanca' viene de cerrar su mejor temporada como profesional, con 8 goles marcados, seis de ellos en LaLiga.

Gonzalo firma por el club de Londres hasta 2031, con un año más opcional.

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La prensa española menciona una cifra cercana a los 40 millones de euros (46 millones de dólares) por el traspaso, mientras que el Real Madrid se reservaría un 30% de los derechos del jugador.

Fulham confió semanas atrás las riendas del equipo a Arbeloa, que pasó la última media temporada en el Real Madrid.

El DT español conoce a Gonzalo desde los años de ambos en la cantera del club blanco.

"Gonzalo llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte de nuestro club durante once temporadas. Defendiendo la camiseta del primer equipo ha ganado 1 Mundial de Clubes y 1 Liga", indicó el Real Madrid en un comunicado.

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