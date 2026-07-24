Lamine Yamal e Inés García zanjan rumores con su reaparición pública tras el éxito mundialista

Tras la conquista del Mundial 2026 , el futbolista del FC Barcelona y la influencer comparten imágenes de sus días de descanso, zanjando las especulaciones sobre una posible crisis en su noviazgo.

Panamá/El futbolista Lamine Yamal y la creadora de contenido Inés García han vuelto a captar la atención de los medios al mostrarse juntos tras la culminación del Mundial 2026.

Luego de semanas de intensa concentración con la selección española, el joven delantero se reunió con su pareja para disfrutar de un periodo de descanso, despejando así las especulaciones que circulaban sobre el estado de su noviazgo.

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Las interacciones compartidas en redes sociales revelaron momentos de complicidad, desde un desayuno balanceado hasta videos en actitud distendida dentro de un automóvil. Inés García, influencer de 21 años originaria de Talavera de la Reina, ha sido un apoyo constante para el jugador, habiendo viajado incluso a Estados Unidos para alentarlo en cada fase de la cita mundialista.

Este vínculo sentimental, que se consolidó tras unas vacaciones previas en Grecia y fue confirmado oficialmente durante un evento del FC Barcelona, parece mantenerse firme a pesar del escrutinio público. La joven, que forma parte de la agencia In Management, continúa expandiendo su influencia digital con millones de seguidores en Instagram y TikTok, mientras acompaña la meteórica carrera del actual campeón del mundo.

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Lamine Yamal: la carrera meteórica del nuevo ídolo del fútbol mundial

Lamine Yamal se incorporó al FC Barcelona a los siete años, tras pasar por las distintas categorías de La Masia, la histórica cantera azulgrana. El 29 de abril de 2023 debutó con el primer equipo cuando tenía apenas 15 años, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del club.

Su explosión internacional llegó pocos meses después. Debutó con la selección absoluta de España el 8 de septiembre de 2023, en un partido clasificatorio para la Eurocopa 2024 ante Georgia, y con 16 años y 57 días se convirtió en el internacional más joven en la historia de España y, tras anotar en el triunfo 7-1, en el goleador más joven del país.

El atacante zurdo, nacido en Rocafonda (Mataró), se caracteriza por su recorte hacia dentro para buscar el disparo colocado o el pase final. Antes de cumplir 19 años ya había superado las 100 apariciones con el primer equipo del Barcelona, con 38 goles anotados.

De cara a la temporada 2025-26, el club le entregó el icónico dorsal número 10, herencia directa del legado de Lionel Messi. Sin embargo, en abril de 2026 sufrió una lesión de isquiotibiales que lo dejó fuera del resto de la temporada.

El punto más alto de su carrera llegó este verano: Yamal conquistó el Mundial 2026 con España, sumando un nuevo hito a una trayectoria que parece no tener límites. A sus 19 años, ya suma títulos como LaLiga, la Eurocopa 2024 y ahora la Copa del Mundo.

Sobre su futuro, el propio jugador ha sido categórico: "Espero poder quedarme aquí para siempre, donde disfruto cada día, en el mejor club y en la mejor ciudad del mundo."