Barcelona, España/Un hombre de 54 años ha muerto este jueves tras sufrir "un golpe" mientras trabajaba en las obras de remodelación del estadio Camp Nou del Barcelona, informó la policía regional catalana.

Se trata del primer accidente mortal ocurrido en estas obras, desde que se iniciaron en junio de 2023.

El operario "habría muerto como consecuencia de un golpe" sin que los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar pudieran hacer nada por salvarle la vida.

Las obras de remodelación del Camp Nou empezaron en junio de 2023 y actualmente se estaban centrando, entre otros, en un anillo de compresión destinado a sostener la cubierta del estadio barcelonista.

Se espera que las obras puedan completarse a principios de 2028.

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Spotify Camp Nou: El coloso blaugrana que lidera el fútbol europeo

Desde su inauguración el 24 de septiembre de 1957, el Spotify Camp Nou se ha consolidado como el hogar emblemático del FC Barcelona, surgiendo de la necesidad de sustituir al antiguo campo de Les Corts, que se había quedado pequeño ante la expansión de la afición culé. Diseñado por los arquitectos Francesc Mitjans Miró y Josep Soteras Mauri, la construcción de este recinto de hormigón y hierro supuso una inversión de 288 millones de pesetas en su época.

A continuación, se detallan los aspectos clave que definen a esta instalación deportiva:

Evolución del Nombre: Aunque inicialmente se conocía como Estadio del CF Barcelona , el clamor popular impuso el nombre de Camp Nou (campo nuevo), el cual se oficializó tras una consulta a los socios en el año 2001, donde recibió el 68.25% de los votos. Actualmente, el estadio incorpora a Spotify como patrocinador principal.

Aunque inicialmente se conocía como , el clamor popular impuso el nombre de (campo nuevo), el cual se oficializó tras una consulta a los en el año 2001, donde recibió el de los votos. Actualmente, el estadio incorpora a como patrocinador principal. Capacidad y Categoría: Con un aforo de 99.354 espectadores , es el estadio más grande de Europa . Cuenta con la distinción de Categoría 4 de la UEFA , lo que garantiza que cumple con las máximas exigencias en prestaciones, servicios y seguridad.

Con un aforo de , es el estadio más grande de . Cuenta con la distinción de , lo que garantiza que cumple con las máximas exigencias en prestaciones, servicios y seguridad. Instalaciones de Vanguardia: Más allá del terreno de juego de 105 x 68 metros , el interior alberga una capilla , salas VIP, una moderna sala de prensa , el Museo del FC Barcelona y el Centro de Medicina Deportiva.

Más allá del terreno de juego de , el interior alberga una , salas VIP, una moderna , el y el Centro de Medicina Deportiva. Futuro e Innovación: El club proyecta su crecimiento a través del Espai Barça y la plataforma Barça Vision, que integra tecnologías como NFTs y el metaverso para revolucionar la experiencia de los seguidores.

Actualmente, el estadio no solo es el escenario donde brillan figuras como Lamine Yamal, Pedri y Gavi, sino que se mantiene como un centro neurálgico de actividades que incluyen tours exclusivos, servicios de restauración en el Barça Cafe y la formación de talento en La Masia.

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