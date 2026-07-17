Venezuela | 'Bienvenidos a Ciudad Carpita': la vida en refugios tras los sismos

Las familias comparten neveras, cocinan con bombonas de gas en grandes ollas comunitarias e incluso alquilan lavadoras portátiles por cinco dólares.

"Bienvenidos a Ciudad Carpita", se lee en un letrero junto a una bandera de Venezuela en la entrada de un campamento de damnificados en el devastado estado de La Guaira.

Resignadas a una larga espera, las familias comienzan a organizar su vida en tiendas de campaña instaladas en este refugio improvisado, ubicado en la zona cero de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el 24 de junio y que ya dejan casi 5.000 muertos.

"Tenemos que salir adelante, tenemos que agradecer que tenemos una oportunidad", dijo a la AFP Hengelbert Bello, de 38 años, quien perdió a varios familiares en los sismos. "Pero con un propósito hacia adelante, con la mente clara, se puede continuar la vida y ayudar a los que nos quedan", expresó.

Bello vivía con su familia en Gran Cacique Mare Abajo, un complejo residencial de unos 1.000 apartamentos, construido durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) y destruido por los terremotos.

Desde entonces, él y sus vecinos se instalaron en la playa ubicada frente al conjunto residencial. Entre las hileras de carpas, los damnificados realizan las labores domésticas al aire libre, mientras dos niñas se bañan en el mar.

Las familias comparten neveras, cocinan con bombonas de gas en grandes ollas comunitarias e incluso alquilan lavadoras portátiles por cinco dólares.

"En medio de lo que nos está pasando, debemos hacer lo que se pueda para mantener las cosas limpias y ordenadas. Si Dios nos dio una oportunidad más, hay que seguir adelante", afirmó Eunice Hernández, de 45 años y madre de dos adolescentes.

"Muchos sueños se quedaron aquí"

Los aparatos eléctricos funcionan gracias a un cable conectado al alumbrado público, aunque el suministro eléctrico presenta constantes fallas.

Las autoridades envían diariamente un camión cisterna para abastecer de agua a los campamentos de forma gratuita.

Según cifras oficiales, casi 21.000 personas afectadas por los sismos permanecen en campamentos instalados en Caracas y La Guaira, donde en muchos casos escasean el agua potable y los baños portátiles.

Mientras tanto, médicos desplegados en hospitales de campaña trabajan para evitar brotes de enfermedades respiratorias e intestinales.

El balance oficial indica que 185 edificios colapsaron en La Guaira y cerca de 900 resultaron afectados. Varios inmuebles se partieron en dos y se desplazaron varios centímetros debido a la fuerza de los terremotos.

"Cada vez que vengo me da nostalgia porque nadie quiere pasar por esto", contó entre lágrimas el barbero Ramón González, de 42 años, mientras mostraba la torre donde vivía.

Ese día murió una adolescente que estaba por celebrar su fiesta de 15 años.

"Se me rompe el corazón porque ella era como mi hija. Muchos sueños se quedaron aquí", lamentó.

González perdió la vivienda donde vivía con su esposa y sus cuatro hijos. Ahora comparte el refugio con dos adultos mayores que no tienen familia.

"Hemos sobrevivido a muchas cosas. Esperaré el tiempo que sea necesario para recuperar mi casa", concluyó.