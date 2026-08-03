Nuevo Campus del Inadeh alcanza 52 % de avance, según inspección del MEF

Esta es una obra que registra un 52 % de avance y que busca ampliar la oferta de formación técnica y profesional en Panamá

Ciudad de Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, realizó una visita de inspección al nuevo Campus del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), una obra que registra un 52 % de avance y que busca ampliar la oferta de formación técnica y profesional en Panamá.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el progreso del proyecto de infraestructura educativa y visitaron distintas áreas del complejo, entre ellas los talleres de soldadura, electricidad y refrigeración, además del almacén central y otros espacios que formarán parte de las nuevas instalaciones.

Al finalizar la inspección, el ministro Chapman expresó su satisfacción por el desarrollo de la obra y destacó que el avance alcanzado es resultado del trabajo realizado durante los últimos dos años para concretar un proyecto orientado a fortalecer la formación técnica del país.

"Los resultados observados son muestra del esfuerzo sostenido para hacer realidad esta infraestructura, que contribuirá a preparar mejor a los panameños para responder a las demandas del mercado laboral", manifestó el titular del MEF.

Por su parte, la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti, señaló que la coordinación entre las instituciones ha sido un elemento clave para el desarrollo del proyecto y afirmó que el compromiso de los equipos involucrados ha permitido mantener el avance de una obra considerada estratégica para el fortalecimiento de la capacitación técnica.

El nuevo Campus del Inadeh forma parte de las iniciativas impulsadas para modernizar la educación técnica en Panamá, mediante instalaciones equipadas para ofrecer formación en distintas especialidades, acorde con las necesidades de los sectores productivos y del mercado laboral.