Dos personas mueren en EEUU por 'diarrea explosiva' causada por brote de ciclosporiasis

Ambas personas presentaban condiciones de salud subyacentes importantes, las cuales pudieron agravarse debido a la infección y la pérdida de líquidos.

Michigan, Estados Unidos/Dos personas fallecieron en Michigan, Estados Unidos, por "diarrea explosiva", en medio del brote de ciclosporiasis que afecta a varios estados de Estados Unidos, informaron autoridades sanitarias. Se trata de las primeras muertes conocidas relacionadas con este brote, caracterizado por provocar episodios graves de diarrea y deshidratación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas presentaban condiciones de salud subyacentes importantes, las cuales pudieron agravarse debido a la infección y la pérdida de líquidos.

“Se han identificado dos muertes como parte del brote de ciclosporiasis que afecta a Michigan. Según los registros médicos, ambas personas tenían importantes afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la ciclosporiasis y la deshidratación”, informó la entidad.

Las autoridades señalaron que no divulgarán información adicional sobre los fallecidos. También aclararon que las muertes por esta enfermedad son poco frecuentes, debido a que generalmente no se considera una infección potencialmente mortal.

Michigan registra 11,234 casos de ciclosporiasis, de los cuales 193 requirieron hospitalización. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) confirmaron que tienen conocimiento de los dos fallecimientos relacionados con el brote.

La ciclosporiasis es una infección causada por un parásito microscópico que puede contaminar alimentos frescos o agua. Entre sus principales síntomas se encuentran diarrea intensa, pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, fatiga y deshidratación.

Los casos suelen aumentar durante la primavera y el verano en Estados Unidos, principalmente entre mayo y finales de agosto. Sin embargo, las autoridades advierten que la cantidad de contagios registrada durante esta temporada es particularmente elevada.

Los CDC han identificado más de 18,000 posibles casos adquiridos dentro del país. De estos, 6,707 han sido confirmados, mientras que unos 11,500 permanecen bajo análisis de laboratorio para determinar el origen de la infección.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), en coordinación con los CDC y autoridades estatales, investiga varios grupos de casos, incluido un brote de gran magnitud concentrado en la región del Medio Oeste.

Como parte de las investigaciones, fue retirada del mercado lechuga iceberg suministrada por Taylor Farms. Las autoridades consideran que los productos contaminados probablemente ya fueron consumidos o retirados de los establecimientos comerciales.