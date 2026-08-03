Trump asegura EEUU e Irán están negociando y advierte sobre ‘última oportunidad’

Seis meses después del inicio de la guerra, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados.

El presidente Donald Trump aseguró el lunes que Estados Unidos negocia "en estos momentos" con Irán, a pesar de la desmentida de Teherán poco antes, y sostuvo que estas conversaciones son "la última oportunidad antes de la decapitación" de la república islámica.

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma gracias a intermitentes esfuerzos diplomáticos.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que accedió a intentar entablar conversaciones con Irán a petición de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y otros países.

El Ministerio de Exteriores iraní negó que se lleven a cabo negociaciones con Washington, pero Trump insistió en que sí. "Estamos hablando en estos momentos", subrayó.

"Esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento”, añadió. "Quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación".

Según Trump, las conversaciones se centran en la reapertura del estrecho de Ormuz, que para él podría producirse "literalmente mañana", y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló que "podría tardar un poco".

Seis meses después del inicio de la guerra, Irán sigue siendo capaz de lanzar misiles y drones contra objetivos estadounidenses y aliados en la región y mantiene sus reservas de uranio enriquecido.

En lo que se volvió un patrón recurrente, la semana pasada el presidente estadounidense amenazó a Irán con bombardeos, antes de dar súbitamente marcha atrás y asegurar el domingo que las negociaciones con Teherán se reanudarían el lunes.

Irán, por su parte, afirmó que actualmente no está hablando con Estados Unidos. "Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", el crucial corredor petrolero, declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baqai.

Situación tensa en Ormuz

Ormuz se ha convertido en un gran escollo en los esfuerzos por poner fin a la guerra.

Desde que se rompió el alto el fuego, Irán ha retomado el bloqueo de esta vía marítima que impuso por primera vez al comienzo del conflicto, con lo que obstaculizó el paso de embarcaciones que intentaban cruzarla y disparó contra barcos comerciales.

Tras afirmar en redes sociales que los líderes iraníes son "increíblemente falaces" por decir "abiertamente y con orgullo" que no están negociando, Trump dijo: "Lo quiera admitir Irán o no, estamos, de hecho, hablando de una solución a un problema que causaron hace décadas".

Y en referencia al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, añadió: "Nada llega a Irán, a menos que queramos que llegue, y nada llegará, a menos que se logre un Acuerdo o una Rendición Total".

Antes de la guerra, el paso por Ormuz era libre, pero ahora Irán insiste en mantener el control y cobrar tasas, algo que Estados Unidos rechaza.

Teherán se ha negado a permitir que los barcos utilicen cualquier ruta que no sea la que bordea la costa iraní.

El domingo, Baqai dijo a la televisión estatal que se estaba cerca de un acuerdo sobre la gestión conjunta de Ormuz con Omán, que se encuentra en el otro lado de la estrecha vía marítima.

"Estamos a punto de alcanzar un acuerdo sobre una ruta aceptable para ambas partes -ni la del norte ni la del sur-, respetando los derechos soberanos de cada país y garantizando nuestros intereses nacionales y nuestra seguridad", aseguró.

Estos aparentes avances hicieron caer los precios del petróleo: el barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, bajó un 4,73% hasta 83,77 dólares. A finales de julio había superado brevemente los 100 dólares.

Mientras tanto, sigue tensa la situación en el estrecho de Ormuz. El domingo, un petrolero frente a la costa de Omán informó haber oído una explosión cercana, dijo la agencia británica de seguridad marítica UKMTO, aunque se informó que el buque y su tripulación estaban a salvo.

Desnuclearización

Los potencias occidentales acusan a Irán de buscar dotarse de una bomba atómica, aunque Teherán insiste en que su programa es totalmente civil.

Trump reiteró el lunes que "la desnuclearización de Irán tiene que suceder".

En declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One durante el fin de semana, Trump afirmó que tanto Irán como socios regionales de Estados Unidos le habían pedido detener los bombardeos, que aseguró habría sido "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial".

Los medios iraníes negaron que Teherán hubiera pedido a Trump que no atacara.

Un acuerdo previo de alto el fuego cayó el mes pasado. Se suponía que debía abrir el estrecho de Ormuz a buques que transportan exportaciones energéticas del Golfo claves para abastecer la economía global.