De bailarina de ballet a la multimillonaria más joven del mundo: la historia de Luana Lopes Lara

A los 29 años, se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo que hizo su fortuna por sí misma , de acuerdo con la clasificación de Forbes.

Con un patrimonio estimado en 2.600 millones de dólares, la empresaria brasileña Luana Lopes Lara pasó de entrenar durante horas en una academia de ballet a liderar una de las compañías más controvertidas del sector financiero: Kalshi, una plataforma de mercados de predicción que permite a los usuarios especular sobre el resultado de acontecimientos reales.

Mucho antes de ingresar al mundo de las finanzas, Lopes Lara dedicó su adolescencia al ballet profesional en la Escola de Teatro Bolshoi de Brasil, la única sede de la prestigiosa institución rusa fuera de ese país. Su formación estuvo marcada por una disciplina extrema, jornadas de hasta ocho horas de práctica y un ambiente altamente competitivo que, según ella, terminó moldeando su carácter.

Al recordar esa etapa, la empresaria le explicó en una entrevista a la BBC, que “practicaba ocho horas al día”. También describió el esfuerzo físico que implicaba la exigente preparación artística y afirmó que vivía en “un ambiente muy, muy competitivo”. Sobre las enseñanzas que obtuvo de aquella experiencia añadió: “Aprendes que en realidad puedes hacer mucho más de lo que crees. Y ese tipo de mentalidad es muy importante”.

Mientras desarrollaba su carrera como bailarina, también sobresalía en el ámbito académico. Obtuvo una medalla de oro en la Olimpiada Brasileña de Astronomía y un reconocimiento en una competencia de matemáticas en Santa Catarina. Tras participar profesionalmente en una temporada de El lago de los cisnes en Austria, decidió cambiar definitivamente los escenarios por las aulas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

En el MIT estudió ciencias de la computación y matemáticas, donde conoció a Tarek Mansour, quien más tarde se convertiría en su socio. Ambos realizaron prácticas en Wall Street y, durante una conversación en 2018, surgió la idea que daría origen a Kalshi.

La propuesta buscaba crear un espacio donde las personas pudieran negociar directamente sobre acontecimientos futuros en lugar de hacerlo mediante activos financieros tradicionales. Recordando el contexto del Brexit, Lopes Lara explicó: “En aquel momento, el Brexit era muy importante, y todo el mundo llamaba a Goldman y a Bridgewater, el lugar donde trabajábamos, a preguntar cómo encontrar la forma de expresar sus opiniones en los mercados”.

La solución consistía en desarrollar un sistema basado en contratos de eventos, cuyo valor depende de la probabilidad de que ocurra un hecho específico, desde elecciones presidenciales hasta indicadores económicos, fenómenos climáticos o premiaciones internacionales. La empresaria dijo a BBC: “Los mercados de predicción funcionan como el mercado bursátil, pero en lugar de operar con acciones, operas con el resultado de eventos futuros”.

El modelo generó controversia desde sus primeros años porque numerosos especialistas consideran que funciona, en la práctica, como una plataforma de apuestas. Sin embargo, Kalshi sostiene que opera bajo una regulación financiera federal y que su actividad corresponde al mercado de derivados, no al juego.

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La compañía obtuvo en 2020 la autorización de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos (CFTC), convirtiéndose en la primera bolsa regulada de contratos sobre eventos del país. Posteriormente, la empresa ganó una batalla judicial que le permitió ofrecer contratos relacionados con elecciones estadounidenses, impulsando un crecimiento acelerado.

En diciembre de 2025, Kalshi alcanzó una valoración cercana a los 11.000 millones de dólares, consolidando la fortuna de sus fundadores. Meses después inició operaciones en Brasil, ampliando su presencia internacional.

El éxito empresarial no ha eliminado las críticas. Diversos sectores cuestionan la posibilidad de especular con procesos políticos, conflictos internacionales y otros acontecimientos sensibles. Frente a esos señalamientos, Lopes Lara defendió el modelo de negocio y afirmó: “Cuando juegas en casas de apuestas o en casinos y todo eso, estás apostando contra la casa, y la casa siempre gana. El juego está amañado en tu contra. Nosotros funcionamos como un mercado justo, igual que los mercados de opciones y los mercados de futuros”.

La empresaria también aseguró que existen límites para los temas disponibles dentro de la plataforma. En ese sentido, señaló: “Las líneas que no vamos a cruzar tienen que ver con actividades violentas: guerras, terrorismo, asesinatos; esas son cosas que no tocamos”. Mientras el debate continúa, Luana Lopes Lara sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del emprendimiento tecnológico y financiero a nivel mundial.

***Con datos de BBC***