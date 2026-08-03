Llega INFLUAWARDS 2026, la premiación a los mejores creadores de contenido de Panamá

La primera premiación nacional dedicada a los creadores de contenido digital de Panamá cierra las postulaciones el 15 de agosto y coronará a sus ganadores el 20 de octubre de 2026 en una noche de gala en el Ateneo de la Ciudad del Saber.

Ciudad de Panamá, Panamá/INFLUAWARDS, la primera premiación nacional dedicada a los creadores de contenido de Panamá, producida por la agencia Socialité, anunció el calendario definitivo de su edición inaugural. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 15 de agosto de 2026 y la Gala Final se celebrará el 20 de octubre de 2026 en el Ateneo de la Ciudad del Saber.

Con 34 galardones organizados en cuatro bloques —Premios Mayores, Categorías de Nicho, Por Plataforma y Premios del Público—, INFLUAWARDS reconocerá a quienes han convertido una cámara, una idea y una pantalla en una nueva forma de contar el país. La selección combina un sistema híbrido de votación del público con una academia de jurados independiente.

Los finalistas se anunciarán el 25 de agosto; la votación y la venta de boletos estarán disponibles en www.influawards.org.