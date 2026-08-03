'Estuve casada': la confesión de Melissa Núñez tras convertirse en Miss Universo República Dominicana 2026

La elección de la modelo ha generado una amplia conversación en el mundo de los certámenes de belleza, no solo por su triunfo, sino también por las declaraciones que ofreció después de recibir la corona.

Durante su primera conferencia de prensa como representante nacional, la joven decidió responder a las versiones que circulaban en redes sociales sobre su vida privada y confirmó que anteriormente estuvo casada, aunque precisó que actualmente no mantiene ese vínculo y tampoco tiene hijos.

La representante de la provincia de La Vega aprovechó su primer encuentro con los medios de comunicación para expresar su agradecimiento por el respaldo recibido y reiterar su compromiso de prepararse para representar al país en el escenario internacional. Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención fue la aclaración relacionada con su estado civil, una información que surgió tras su coronación y que generó múltiples comentarios en plataformas digitales.

Con total transparencia, la nueva reina de belleza afirmó: “Estuve casada”, poniendo fin a las especulaciones sobre su historia personal. La declaración permitió contextualizar su situación actual y evidenció cómo las reglas del certamen Miss Universo han evolucionado en los últimos años para adaptarse a una visión más inclusiva de la representación femenina.

La participación de Melissa Núñez se convierte en un ejemplo de los cambios implementados por la Organización Miss Universo, que modificó sus criterios de elegibilidad para ampliar las oportunidades de participación. En la actualidad, el estado civil o la maternidad ya no representan una limitación para competir por la corona internacional, una transformación que ha redefinido el perfil de las aspirantes.

Durante gran parte de su historia, el concurso mantuvo requisitos estrictos para todas las candidatas. Desde la creación del certamen en 1952, únicamente podían participar mujeres solteras, sin antecedentes de matrimonio y sin hijos. Además, el reglamento establecía que las concursantes no podían quedar embarazadas durante el proceso de competencia ni mientras ejercieran el reinado, ya que esa situación implicaba la pérdida automática del título.

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Esa normativa cambió de manera significativa en agosto de 2022, cuando la organización comunicó oficialmente una reforma histórica dirigida a los directores nacionales. Desde la edición número 72, celebrada en 2023, el concurso permitió la inscripción de mujeres casadas, divorciadas, madres e incluso embarazadas, eliminando restricciones que habían permanecido vigentes durante siete décadas.

La decisión respondió a una nueva filosofía institucional que busca reconocer que las decisiones personales y familiares no deben convertirse en un obstáculo para el crecimiento profesional ni para el ejercicio del liderazgo. Con esta actualización, Miss Universo adaptó sus reglas a las transformaciones sociales y fortaleció un modelo que promueve una representación más diversa e incluyente.

Gracias a esta modificación, cualquier mujer mayor de 18 años puede aspirar a representar a su país sin importar su edad, estado civil o experiencia familiar. Este cambio ha permitido la incorporación de perfiles con trayectorias personales y profesionales más amplias, enriqueciendo la competencia con candidatas provenientes de diferentes contextos.

En ese escenario, la experiencia de Melissa Núñez adquiere un significado especial. Su decisión de abordar públicamente un aspecto de su vida privada refleja un contexto completamente distinto al que existía hace apenas algunos años, cuando esa circunstancia habría impedido automáticamente su participación en el certamen nacional e internacional.

Actualmente, los concursos de belleza priorizan aspectos como el liderazgo, la comunicación, la preparación académica, el compromiso con causas sociales y la capacidad de representar a un país ante una audiencia global. La historia de la nueva Miss Universo República Dominicana 2026 confirma que los criterios de selección han evolucionado para valorar el talento, la autenticidad y la proyección de cada candidata por encima de modelos tradicionales, consolidando una etapa marcada por la inclusión y la diversidad dentro de una de las competencias de belleza más importantes del mundo.