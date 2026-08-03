Las condiciones laborales en América Latina mejoraron solo levemente en tres décadas, señala BID

La reducción de la natalidad está provocando, por otra parte, problemas que ya se registran en países desarrollados, como menos población económicamente activa, con consecuencias sobre esos sistemas de pensión.

Las condiciones de los trabajadores apenas mejoraron en las últimas tres décadas en América Latina, que se enfrenta ahora a la incertidumbre de la inteligencia artificial, explica el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en un informe divulgado este lunes.

El ingreso real de los trabajadores creció apenas un 18% en los últimos treinta años, aproximadamente la mitad del ritmo de los países ricos, pertenecientes a la OCDE, explican los autores del informe "Hacer que los mercados laborales funcionan".

Más mujeres trabajan en el sector formal en América Latina, y las redes de protección social han mejorado, destaca el texto.

Pero la productividad "permanece estancada desde hace décadas", y se necesita casi cuatro trabajadores en la región para producir lo que un solo trabajador en Estados Unidos produce, advierten los expertos.

Precisamente, "los bajos niveles de ingresos son principalmente consecuencia de la baja productividad, pero también, en ocasiones, resultado de que los trabajadores no reciben la totalidad de la parte del valor que generan", señala el texto.

"Las habilidades de los trabajadores están rezagadas respecto a lo que los trabajos demandan", explicó a los periodistas David S. Kaplan, uno de los autores del informe.

Además de la formación profesional, los gobiernos deben invertir en la seguridad social y los sistemas de pensión, recomienda.

La reducción de la natalidad está provocando, por otra parte, problemas que ya se registran en países desarrollados, como menos población económicamente activa, con consecuencias sobre esos sistemas de pensión.

En cuanto a la IA, "todavía estamos investigando y hay mucha incertidumbre", reconoció.

El informe promueve incentivar las contrataciones.

"Lo peor que uno podría hacer con su marco normativo laboral es tener un sistema en que sea muy costoso y difícil contratar formalmente a trabajadores", explicó.

En 2024, casi la mitad (46%) de los trabajadores latinoamericanos eran autónomos o empleados en microempresas.

"Vemos más urgente que nunca mejorar los incentivos para los trabajadores", añadió el experto.