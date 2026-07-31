Pokémon: colección de cartas de una abuela para sus nietos valdría más de $250,000

Lo que comenzó como una simple búsqueda de objetos antiguos dentro de la vivienda de una mujer de más de 80 años terminó convirtiéndose en un hallazgo que ha llamado la atención de la comunidad de coleccionistas de cartas Pokémon .

Una familia descubrió decenas de artículos relacionados con la popular franquicia japonesa, entre ellos sobres sellados, cartas clásicas y piezas de colección que, según estimaciones compartidas por aficionados, podrían superar los 250,000 dólares en valor de mercado.

La historia fue dada a conocer por uno de los nietos mediante una publicación en Reddit, donde explicó que su abuela había comentado en varias ocasiones que aún conservaba algunos productos de Pokémon adquiridos años atrás. Incluso, según recordó el familiar, ella aseguraba tener “algunos Charizard”, aunque nadie imaginó que la colección fuera mucho más amplia y valiosa de lo que aparentaba.

La primera revisión permitió encontrar una caja con distintos artículos de la franquicia, incluidos juguetes, figuras, accesorios, mazos iniciales, una edición de Pokémon: The First Movie y las recordadas Poké Balls chapadas en oro de 24 quilates que Burger King distribuyó como parte de una promoción durante la década de 1990. Aunque el descubrimiento ya resultaba llamativo, la abuela insistió en que todavía recordaba haber comprado más sobres y cartas que permanecían guardados en otro lugar de la casa.

Animados por esa pista, los familiares realizaron una segunda inspección de la vivienda. Fue entonces cuando uno de los nietos localizó varias cajas ocultas debajo de un mueble para televisión. En su interior aparecieron sobres Pokémon sellados, cartas de Charizard y un álbum repleto de ejemplares pertenecientes a algunas de las colecciones más emblemáticas del juego, como Base Set, Jungle, Fossil y otras ediciones clásicas altamente buscadas por los aficionados.

Según el relato compartido en Reddit, la mujer explicó que en su momento compró cartas para que sus nietos disfrutaran jugando con ellas durante su infancia. Sin embargo, también decidió adquirir sobres adicionales con la intención de conservarlos durante años sin revelarles que existían. Esa decisión terminó convirtiéndose, décadas después, en una posible inversión de gran valor para la familia.

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Entre los artículos encontrados destacan tres cajas selladas de la colección First Edition Fossil, consideradas piezas especialmente codiciadas dentro del mercado de cartas Pokémon antiguas. De acuerdo con la información publicada por el familiar, cada una de estas cajas suele alcanzar precios que oscilan entre 15,000 y 30,000 dólares, dependiendo de su estado de conservación y de la demanda existente entre los coleccionistas especializados.

A ello se suman varios sobres individuales pertenecientes a la serie Base Set, cuyo valor conjunto fue calculado en aproximadamente 30.000 dólares. Las fotografías compartidas también muestran un Pokédex sellado de finales de los años noventa y otros objetos promocionales que incrementan el atractivo de la colección para los compradores interesados en artículos originales de la franquicia.

Tras analizar las imágenes, numerosos usuarios y expertos aficionados calcularon que el conjunto completo podría superar los 250,000 dólares. Sin embargo, la familia aclaró que esa cifra corresponde únicamente a estimaciones realizadas por coleccionistas en redes sociales y que, hasta el momento, no existe una tasación profesional que confirme oficialmente el valor total de los objetos encontrados.

La historia podría tener un nuevo capítulo. Según explicó el nieto, la abuela cree que aún quedan más artículos de colección Pokémon almacenados en distintos rincones de la vivienda, por lo que la familia planea continuar la búsqueda. El caso se suma a otros descubrimientos recientes de cartas Pokémon valiosas localizadas en álbumes familiares, áticos y unidades de almacenamiento, confirmando que algunas colecciones olvidadas durante décadas pueden convertirse en auténticos tesoros para el mercado del coleccionismo.