Marc Anthony se suma al homenaje al Día de las Madres 2026 en Panamá

La organización continúa revelando el cartel de artistas que participarán en la celebración. Recientemente se confirmó la presencia del cantante urbano Wisin .

Ciudad de Panamá, Panamá/El reconocido cantante de salsa Marc Anthony fue anunciado oficialmente como el segundo artista que formará parte del Homenaje al Día de las Madres 2026, uno de los eventos musicales más esperados del país.

El intérprete de éxitos como Vivir mi vida, Valió la pena y Ahora quién se presentará el próximo 7 de diciembre en el Estadio Rommel Fernández, donde ofrecerá un espectáculo dedicado a las madres panameñas.

Con este anuncio, la organización continúa revelando el cartel de artistas que participarán en la celebración. Días atrás confirmó la presencia del cantante urbano Wisin, quien también subirá al escenario para poner a bailar al público con algunos de los temas más populares de su trayectoria.

La incorporación de Marc Anthony eleva aún más las expectativas del evento, ya que el artista es considerado una de las figuras más importantes de la música latina y uno de los máximos exponentes de la salsa a nivel mundial. A lo largo de su carrera ha conquistado múltiples premios internacionales y ha logrado posicionar decenas de canciones en los primeros lugares de popularidad.

Los organizadores adelantaron que la noche estará llena de música, energía y momentos especiales para homenajear a las madres panameñas, mientras continúan preparando nuevas sorpresas sobre el espectáculo.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de Ticketplus Live.