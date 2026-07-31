Boy George se retira de un musical en Londres tras una polémica por su canción proisraelí

Boy George se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que publicó el 26 de julio en X una canción titulada "We Will Dance Again" (Bailaremos de nuevo).

Londres, Reino Unido/El cantante británico Boy George no participará en agosto en Londres en la ópera rock "Jesus Christ Superstar", tras la polémica suscitada por el lanzamiento de una canción proisraelí del artista, "We Will Dance Again", anunció su representante.

"George nunca ha tenido miedo de defender sus opiniones personales, y siempre lo he respetado por ello. Pero creo que es mi responsabilidad tomar decisiones que sean lo mejor para mi artista y que también demuestren respeto hacia los demás", indicó Paul Kemsley, en un mensaje publicado el jueves por la noche en Instagram.

"Tras una profunda reflexión, he decidido, en mi calidad de representante de Boy George, que ya no actuará en 'Jesus Christ Superstar', en el London Palladium", declaró.

El artista británico de 65 años, exvocalista del grupo Culture Club y cuyo verdadero nombre es George Alan O'Dowd, tenía previsto participar en la obra entre el 3 y el 15 de agosto, interpretando al rey Herodes.

Boy George se encuentra en el centro de una fuerte polémica desde que publicó el 26 de julio en X una canción titulada "We Will Dance Again" (Bailaremos de nuevo).

El título es la traducción del lema hebreo "Od Nirkod", utilizado por los supervivientes del festival de música Nova, donde se produjo la mayor masacre cometida durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, con un total de 1,221 muertos.

Más de 70,000 personas fallecieron en Gaza durante la posterior ofensiva de Israel contra los milicianos palestinos, según el Ministerio de Salud del territorio, cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Desde que entró en vigor una tregua en octubre de 2025, al menos 1,214 palestinos han muerto en el enclave.

"Ustedes dicen genocidio, yo digo guerra. Cuando te atacan, para eso está el ejército", dice el principio de la canción de Boy George, a ritmo de reggae.

Más adelante, la composición parece criticar las posturas adoptadas por otros artistas.

"Condenan a los judíos, con una memoria selectiva. Músicos ondean banderas, balando como ovejas", afirma.

El cantante había explicado en la red social Threads que compuso el tema con ayuda de inteligencia artificial después de visitar la exposición dedicada a la masacre del festival Nova.

"Acepto que mucha gente no esté de acuerdo con mi punto de vista, pero de eso se trata precisamente la democracia, por más imperfecta que sea", argumentó el artista.