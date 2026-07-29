Gaitanes llevarán la bandera de Panamá a la primera Billboard Salsa Music Week en Colombia

Durante cinco días, la ciudad de Cali —considerada una de las capitales mundiales de la salsa— será escenario de una programación que reunirá a artistas, músicos, compositores, productores, bailarines, académicos, ejecutivos de la industria, medios de comunicación y fanáticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá estará presente en un nuevo capítulo de la historia de la salsa. Los hermanos Alberto y Ricardo Gaitán, conocidos artísticamente como Gaitanes, fueron invitados por Billboard Colombia a participar en la primera edición de Billboard Salsa Music Week, un encuentro internacional que reunirá a los principales exponentes de este género del 15 al 19 de septiembre de 2026 en Cali, Colombia.

La invitación reconoce la trayectoria de Gaitanes como intérpretes, compositores y productores, pero también representa una oportunidad para que Panamá muestre al mundo la vigencia de su identidad salsera y su aporte a uno de los géneros musicales más importantes de Latinoamérica.

Durante cinco días, la ciudad de Cali —considerada una de las capitales mundiales de la salsa— será escenario de una programación que reunirá a artistas, músicos, compositores, productores, bailarines, académicos, ejecutivos de la industria, medios de comunicación y fanáticos. El evento incluirá paneles, espacios de formación, encuentros profesionales, showcases y experiencias en vivo enfocadas en el presente y futuro de la salsa.

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Nuestra Calle Latina llega a Cali

Gaitanes no solo llevarán su música a esta cita internacional. Los panameños también presentarán Nuestra Calle Latina, una iniciativa creada e impulsada por ellos que busca acercar nuevamente la salsa al público a través de la música, el baile y la cultura popular.

El proyecto representa la conexión entre el legado del género y las nuevas generaciones, promoviendo espacios donde la salsa vuelve a las calles como una experiencia colectiva.

Más de dos décadas poniendo el nombre de Panamá en alto

Con más de 20 años de carrera, Alberto y Ricardo Gaitán han construido un camino reconocido dentro de la música latina. Los hermanos panameños han destacado como cantantes, compositores y productores, trabajando con importantes figuras de la industria y dejando una huella en la salsa contemporánea.

Entre sus logros se encuentra su participación en grandes escenarios internacionales y proyectos que han llevado el sonido panameño más allá de las fronteras. En los últimos años, también han fortalecido su vínculo con nuevas audiencias a través de propuestas culturales como Nuestra Calle Latina.

Recientemente, Gaitanes representaron a Panamá en el Fan Fest del Mundial de Fútbol en Canadá, donde llevaron su música y el sabor latino a una plataforma internacional que reunió a aficionados de diferentes países.

Ahora, su participación en la primera Billboard Salsa Music Week suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria que continúa proyectando el talento panameño en escenarios globales.

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