La música panameña se toma Toronto con Samy, Sandra Sandoval y Gaitanes

El Fan Fest en Toronto se convirtió así en una auténtica celebración de identidad panameña, donde la música, la cultura y el fútbol se unieron para acompañar a la Sele en su aventura mundialista.

Toronto, Canadá/El ritmo, la música y el orgullo panameño se hicieron sentir este martes 23 de junio durante el Fan Fest en Toronto, donde cientos de aficionados se reunieron en la previa del partido entre Panamá y Croacia en el Mundial 2026.

El ambiente estuvo marcado por la energía de un conjunto típico panameño que encendió la jornada con el grito de “¡Viva Panamá!”, mientras los asistentes comenzaban a llenar el espacio destinado a la fiesta mundialista de la afición.

Uno de los momentos más destacados fue la presentación de los hermanos ganadores del Latin Grammy, Gaitanes, conformado por Ricardo y Alberto Gaitán, quienes interpretaron temas como “Viva Panamá”, “Sube la Marea” y “La Murga de Panamá”, elevando el sentimiento patriótico entre los presentes.

Posteriormente, el escenario fue tomado por los reconocidos artistas de música típica Samy y Sandra Sandoval, conocidos como “Los Patrones de la Cumbia”, quienes pusieron a bailar al público con temas como “El Baile de la Coneja”, “Buena Muchacha” y “La Patrona”.

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Durante su presentación, Sandra Sandoval interactuó con los fanáticos y, en medio del ambiente festivo, dejó abierta la posibilidad de un reencuentro tras el partido al expresar: “Vamos a juntarnos por allí”, al tiempo que agradeció a los organizadores por la oportunidad de llevar su música al Mundial.

La artista también compartió su emoción por la experiencia vivida en Canadá, país que visitó por primera vez gracias al torneo. Antes del evento, los hermanos Sandoval recorrieron distintos puntos de Toronto, incluyendo las Cataratas del Niágara, en una gira que combinó turismo y participación cultural.

“En mi radar jamás estuvo venir a Canadá. El Mundial y Panamá me trajeron a esta ciudad tan hermosa”, expresó Sandra, quien destacó la belleza del país desde su llegada.

Sobre el encuentro frente a Croacia, la cantante afirmó que, más allá del resultado, la selección ya ha logrado un objetivo importante: representar al país en la máxima cita del fútbol mundial.

“Ya nosotros ganamos. Ya nosotros triunfamos, vinimos al Mundial, Panamá se lució”, manifestó, resaltando el desempeño del equipo en su debut.

El Fan Fest en Toronto se convirtió así en una auténtica celebración de identidad panameña, donde la música, la cultura y el fútbol se unieron para acompañar a la Sele en su aventura mundialista.