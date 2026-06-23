Pan, acordeón y orgullo patrio: así fue la llegada de Samy y Sandra a Toronto

Consultada sobre las posibilidades de Panamá frente a Croacia , Sandra aseguró que, independientemente del resultado, la selección ya cumplió una meta importante.

Toronto, Canadá/La música típica panameña ya se hace sentir en Canadá. Los hermanos Samy y Sandra Sandoval llegaron la noche del lunes a Toronto para sumarse a la fiesta de los aficionados panameños que acompañan a la Selección Nacional en la Copa Mundial 2026.

Los populares artistas participarán este martes 23 de junio en el Fan Fest organizado para los seguidores de Panamá, horas antes del partido frente a Croacia. Su presentación está programada apenas una hora antes del inicio del encuentro mundialista.

A su llegada a territorio canadiense, Sandra confesó que nunca imaginó visitar este país y agradeció al fútbol por brindarle la oportunidad.

“En mi radar jamás estuvo venir a Canadá. El Mundial y Panamá me trajeron a esta ciudad tan hermosa. Me encantó. No la he conocido, pero desde arriba se ve hermosísima”, comentó la cantante.

Consultada sobre las posibilidades de Panamá frente a Croacia, Sandra aseguró que, independientemente del resultado, la selección ya cumplió una meta importante.

“Ya nosotros ganamos. Ya nosotros triunfamos, vinimos al Mundial, Panamá se lució, Panamá en el primer juego hizo un juego espectacular. Esa es mi ganancia, yo estoy feliz con eso”, expresó.

Por su parte, Samy se mostró optimista de cara al compromiso mundialista y envió un mensaje de apoyo al equipo nacional.

“Preparado. Yo digo que hay que meterle fuerza porque vamos a ganar”, señaló el músico, quien además invitó a los fanáticos a asistir al Fan Fest antes del partido.

Los artistas arribaron a Toronto en un vuelo directo procedente de Panamá que aterrizó alrededor de las 9:20 de la noche. Aunque los trámites migratorios y la entrega de equipaje retrasaron su salida del aeropuerto hasta después de las 10:30 p.m., varios aficionados los esperaban para darles la bienvenida.

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Entre saludos, fotografías y muestras de cariño, los hermanos compartieron con los presentes e incluso llevaron algunos productos tradicionales panameños, generando un ambiente festivo entre los compatriotas que ya comienzan a tomar las calles de Toronto.

La presencia de Samy y Sandra forma parte de la amplia movilización de fanáticos panameños que han viajado a Canadá para respaldar a la selección en su segunda presentación del Mundial, en un ambiente donde la música, la cultura y el fútbol se mezclan para teñir de rojo, blanco y azul las calles de la ciudad canadiense.