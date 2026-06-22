Sandra Sandoval viaja a Toronto entre fe, humor y apoyo total a la Sele

Sandra envió un mensaje a la Sele: “Ya nosotros triunfamos, ya estamos celebrando que estamos en el Mundial. Lo que pase, a mí no me interesa. Yo estoy feliz porque Panamá está en el Mundial”.

Ciudad de Panamá, Panamá/La cantante de música típica panameña Sandra Sandoval protagonizó una divertida y espontánea entrevista para TVN Noticias mientras se preparaba para viajar a Toronto, donde asistirá al Fan Fest en apoyo a la Selección de Panamá, en el marco del ambiente mundialista que vive el país.

Durante la conversación, la artista llegó entre brillo, energía y buen humor, asegurando que se encontraba lista para el viaje y aclarando que había llegado puntual al aeropuerto.

“Yo llegué a tiempo”, afirmó Sandoval entre risas, mientras destacaba su vestimenta brillante y su característico estilo llamativo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que su camisa fue confeccionada junto a su hija Kamila, mientras que el pantalón también fue hecho por ella misma, reafirmando su toque personal y creativo en cada aparición pública.

Viaje con dieta estricta y “maleta especial”

Sandra también compartió aspectos de su preparación para el viaje, explicando que mantiene una dieta estricta debido a una condición intestinal, lo que la llevó a empacar alimentos preparados desde casa como vegetales, arroz y salmón.

“Esto nomás me va a alcanzar para hoy”, comentó con humor, al detallar su planificación alimenticia.

Además, reveló que viaja con utensilios poco convencionales, incluyendo una plancha para poder cocinar huevos durante su estadía, lo que generó risas durante la entrevista.

“Después que me lleve la planchita, ahí freímos los huevos”, dijo entre bromas.

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Fe, familia y apoyo incondicional a la Sele

La artista también habló de su fuerte componente espiritual durante los viajes, asegurando que viaja acompañada simbólicamente de santos, oraciones y figuras religiosas como parte de su protección personal.

“Yo llevo un gentío aquí en el wallet”, expresó entre risas, enumerando distintas devociones que la acompañan.

En cuanto a la Selección Nacional, Sandra fue clara en su mensaje de respaldo total.

“Ya nosotros triunfamos, ya estamos celebrando que estamos en el Mundial. Lo que pase, a mí no me interesa. Yo estoy feliz porque Panamá está en el Mundial”, afirmó con entusiasmo.

De Toronto a Nueva York entre música, telas y fanáticos

Sandoval también adelantó que aprovechará su viaje para trasladarse posteriormente a Nueva York a comprar telas, combinando su agenda artística con actividades personales y comerciales.

Asimismo, reveló que llevará regalos para los fanáticos en el Fan Fest, incluyendo productos típicos y artículos representativos de Panamá.