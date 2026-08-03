Un trabajador muere y otro es rescatado tras quedar atrapados en mina clandestina en El Salvador

El accidente ocurrió en San Sebastián, La Unión Norte. Las labores de rescate fueron realizadas por equipos de la Fuerza Armada.

El Salvador/Un trabajador murió y otro fue rescatado con vida luego de quedar atrapados mientras realizaban labores de extracción en una mina clandestina ubicada en San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, en el departamento de La Unión Norte, en El Salvador.

El incidente ocurrió el sábado 1 de agosto, cuando residentes de la zona alertaron a las autoridades sobre dos personas que habían quedado atrapadas en el interior de la mina.

A través de su cuenta en X, el ministro de Defensa de El Salvador, René Merino, dijo que "nuestros equipos lograron rescatar con vida a Carlos Wilfredo Delgado Díaz, quien se encontraba a 45 metros de profundidad. Fue trasladado a un centro hospitalario, donde recibe atención médica y se encuentra estable".

Además, Merino confirmó que se logró la recuperación del cuerpo sin vida del segundo trabajador, quien fue localizado a unos 80 metros de profundidad.

De acuerdo con el medio Infobae, un informe de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica advirtió en 2019 que en la zona oriental de El Salvador existen al menos 15 minas abandonadas, principalmente en los departamentos de Morazán, San Miguel y La Unión, donde persisten actividades de extracción ilegal.